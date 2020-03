Organisation der Einkäufe erfordert Hirnschmalz

Leipzig

Eine Sache, die in Quarantäne viel wichtiger und drängender ist als normalerweise, das ist die Lebensmittelversorgung. Wir haben zu Hause nie größere Vorräte für eventuell schlechte Zeiten gebunkert (werden wir für die Zukunft sicherlich überdenken) und hatten zudem vor dem Urlaub darauf geachtet, alle verderblichen und offenen Lebensmittel aufzubrauchen. Aufgrund unseres Infekts hatten wir uns bereits vorm Heimflug dazu entschieden, in Quarantäne zu gehen – ganz egal, ob ein Test durchgeführt würde oder nicht. Der Gedanke an den fast komplett leeren Kühlschrank und die nicht gerade zum Bersten gefüllten Regale machte mir dabei natürlich Sorgen.

Gelebte Solidarität – es gibt sie

Aber zum Glück gibt es in solchen Situationen viele Menschen, auf die man sich verlassen kann. Meine Eltern kauften für uns ein und stellten den Einkauf bei uns zu Hause ab. Großes Dankeschön! Ein noch größerer Dank geht an unsere Nachbarn, die nicht nur Lebensmittel für mindestens eine Woche zu uns brachten, sondern auch am Abend unserer Ankunft den Ofen vorheizten, damit wir es wenigstens warm haben im Wohnzimmer. Als Reaktion auf meine Beiträge hier in der LVZ und bei Facebook meldeten sich zudem einige Freunde und Bekannte und boten spontan Hilfe an. Gelebte Solidarität und Mitmenschlichkeit – es gibt sie in dieser Krise überall.

Was also kaufen lassen?

Um die Einkäufe der verschiedenen Leute zu organisieren, war dann vor allem Hirnschmalz gefragt. Von jemandem zu verlangen, einen kompletten Einkauf für zwei Wochen zu erledigen, fände ich unmöglich. Zudem wollen wir natürlich wenigstens ein bisschen für den Fall vorbereitet sein, dass in einigen Wochen doch Probleme bei der Versorgung auftreten. Was also kaufen lassen? Natürlich erst einmal ganz normal frische Lebensmittel für diese Woche: Obst, Gemüse, Wurst, Käse, Brot und so weiter. Aber auch Dinge, die sich länger halten in einzelhandelsüblichen Mengen: Nudeln, Reis, Linsen, Haferflocken, Grieß, Cornflakes, Obst in Gläsern. Recht praktisch ist in diesem Zusammenhang übrigens Schokolade – nimmt wenig Platz weg, bietet aber im Ernstfall viel Kalorien. Problem: Man muss sich nun zusammenreißen, die so gewonnenen Vorräte nicht sofort aus reiner Lust am Naschen zu dezimieren.

Kein Engpass bei Klopapier

Diskutiert haben wir dabei auch über das derzeit sehr hoch gehandelte Thema Toilettenpapier. Wir haben mal durchgerechnet, wie viel wir als dreiköpfige Familie davon verbrauchen und sind auf ungefähr eine Rolle pro Woche gekommen. Da meine Freundin kurz vor unserem Urlaub bei einem normalen Einkauf eine Großpackung mitgebracht hatte, droht also zumindest hier kein Engpass. Die nächsten acht bis zehn Wochen halten wir an dieser Front locker durch und länger werden die aktuellen und vielleicht noch kommenden Maßnahmen zur Einschränkung des öffentlichen Lebens aus jetziger Sicht nicht andauern. Warum manche Menschen anscheinend dennoch Klopapier für mehrere Jahre horten müssen, erschließt sich mir nicht so richtig – aber vielleicht müssen manche Leute einfach mehr als andere.

Carsten Muschalle (40) ist Projektleiter bei einem Leipziger Bildungsträger und schreibt als ambitionierter Hobby-Athlet auch für den Sportteil der LVZ.

Von Carsten Muschalle