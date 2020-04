Ostergottesdienst verboten – Leipziger Protestantin schreibt Brief an Kretschmer

Leipzig

Normalerweise freut sich Anna-Sylvia Goldammer auf die kommenden Feiertage. Karfreitag und Ostern sind schließlich Hochfeste des christlichen Glaubens. Doch dieses Jahr ist alles anders, dieses Jahr ist Corona. Anna-Sylvia Goldammer gehört der evangelisch-lutherischen Kirche an, fühlt sich der Marienkirchgemeinde in Leipzig-Stötteritz verbunden. Dass weder die Evangelische Kirche in Deutschland ( EKD) noch die Landeskirche Sachsen das Gottesdienst-Verbot für die Kar- und Osterwoche infrage stellten, ärgert die 45-Jährige. Sie findet, dass es ob der besonderen Bedeutung der anstehenden Feste einer besonderen Regelung bedürfe. In einem Brief an den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer und den freistaatlichen Innenminister Roland Wöller (beide CDU) drängt die Leipzigerin, die vor der Pandemie unter anderem als Stadtführerin arbeitete, auf einen Kompromiss.

„Bitte finden Sie Möglichkeiten, die Andachten erlauben“

„Wie die meisten Menschen in unserem Land bin auch ich bemüht, mich an die geltenden Regeln zu halten“, schreibt die Pfarrerstochter an die Spitzenpolitiker des Landes mit christdemokratischem Parteibuch. Die Gefahr einer Ansteckung meiner Familie und Freunde beschäftigt mich wie wohl die allermeisten von uns. Für solche Sorgen und Nöte sind seit zwei Jahrtausenden die Kirchen wichtige Zufluchtsorte. Ich verstehe, dass es in diesem Jahr keine großen Festgottesdienste geben kann. Was ich aber vermisse, sind Kompromissangebote im Regelwerk.

Kleine Andachten mit bis zu 15 Personen im Freien mit dem gebotenen Abstand sind da eine Möglichkeit, die mir in den Sinn kommen“, fährt Anna-Sylvia Goldammer fort. Christlicher Glaube wolle gelebt sein – „mit Gebeten, Musik, Miteinander. Ein Fernseh- oder Internetgottesdienst ist da nur trauriger Ersatz.“ Abschließend folgt dann die dringende Bitte: „Das Virus kennt keine Feiertage, die Christenheit aber sehr wohl. Ich bitte Sie daher persönlich, aber sicher auch im Sinne vieler Christinnen und Christen in der ostdeutschen Diaspora: Bitte finden Sie Möglichkeiten, die solche Andachten erlauben.“

„Der Frust musste raus“

Die Stötteritzerin gibt sich hinsichtlich ihrer Forderungen keinen Illusionen hin, zumal Verwaltungsgerichte in Leipzig und anderswo gerade bestätigt haben, dass das Gottesdienstverbot rechtens ist. „Aber jetzt konnte ich nicht mehr, der Frust musste raus.“ Die Tochter, den Vater und die Schwester in Freital beziehungsweise Berlin wird sie bis auf Weiteres nicht sehen, die freiberufliche Tätigkeit liegt brach. Da hätte der gemeindliche Auferstehungsgottesdienst zu einem Rettungsanker werden können. „Und weil unser Ministerpräsident ja immer so gern betont, dass er aus Kirchenkreise stammt, habe ich die Mail halt losgeschickt“, schildert Anna-Sylvia Goldammer.

„Zur psychosozialen Hygiene gehören auch Religiosität und Spiritualität“

Die neue Stötteritzer Pfarrerin Anna-Maria Busch versteht die Sehnsucht vieler Gläubigen nach gottesdienstlicher Gemeinschaft an den Festtagen. Quelle: André Kempner

Die neue Pfarrerin der Stötteritzer Mariengemeinde, Anna-Maria Busch, hat Verständnis für Menschen wie Anna-Sylvia Goldammer, die eine große Sehnsucht nach gemeinschaftlichem Feiern haben. „Zumal diese Sehnsucht gerade in Krisenzeiten besonders ausgeprägt ist. Es ist wirklich bitter, was wir da momentan erleben“, sagt die 37-Jährige, die am 8. März in ihr Amt eingeführt wurde. Es war der vorerst letzte Gottesdienst in dem Kirchlein gegenüber dem Stötteritzer Gutshof.

Die Pfarrerin ist wie fast alle Seelsorgerinnen und Seelsorger in Leipziger Kirchgemeinden in diesen Wochen auf neuen Arbeitswegen unterwegs. Die digitalen Angebote wie Livestream-Andachten und Meditationen via YouTube-Kanal drängen nach vorn. Auf die Marien-Gläubigen kommt obendrein ein analoger Osterbrief zu, „der liturgisch durch die Festtage leitet“, so Anna-Maria Busch. Zudem sei das Gotteshaus am Karfreitag und Karsamstag, jeweils von 10 bis 15 Uhr, sowie am Ostersonntag von 5.30 bis 11 Uhr für Beter geöffnet.

Natürlich wolle sich die Kirche hinsichtlich der Verbreitung des Coronavirus nicht schuldig machen, „aber dennoch führen Karfreitag und Ostern 2020 auch mich zu der Frage: Sind die Kontakt-Beschränkungen der richtige Weg?“, räumt die Theologin ein. „Was eine Gesellschaft am Leben hält, das ist nicht nur die medizinische Gesundheit. Und zur psychosozialen Hygiene gehören nun einmal auch Religiosität und Spiritualität.“

„Wir kehren quasi dahin zurück, wo wir mal entstanden sind“

Der katholische Pfarrer Thomas Hajek – hier bei einer Grundsteinlegung für eine Caritas-Kita – hält das gegenwärtige Gottesdienstverbot für alternativlos. Quelle: André Kempner

Buschs katholischer Kollege Thomas Hajek, Pfarrer an St. Laurentius Reudnitz, kann sich gleichfalls Schöneres vorstellen als heilige Tage ohne Karfreitagsliturgie und Osternacht. „Aber die Kirchen mussten diese Linie durchziehen. Es geht um Leben und Tod von Menschen. Und wir kennen das fünfte Gebot, wonach wir nicht töten dürfen. Das meint auch, niemanden in Lebensgefahr zu bringen“, betont der 52-Jährige. Tradierte Formen des gemeindlichen Miteinanders sollten nicht auf Biegen und Brechen durchgesetzt werden. „Gottes Wirken bindet sich nicht allein an bestimmte Formen.“ Die Urkirche sei im kleinen, häuslichen Rahmen zusammengekommen. „Das tun wir dieser Tage auch. Wir kehren quasi dahin zurück, wo wir mal entstanden sind“, sagt Hajek. Nichtsdestotrotz ist St. Laurentius (Stötteritzer Straße/gegenüber dem Altenpflegeheim „Martin Andersen Nexö“) für auf Ruhe und Besinnung hoffende Zeitgenossen geöffnet: Karfreitag und Karsamstag von 18 bis 22 Uhr, Ostersonntag und -montag von 9 bis 15 Uhr.

