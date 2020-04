Bis Sonntag ist in Sachen Osterwetter alles Ei-tel Sonnenschein! Nur der Montag droht zu enttäuschen. Wettermann Dominik Jung wagt aber auch schon die Corona-Ferien-Prognose: Wird unser absehbarer Urlaub auf Balkonien ein nasser Reinfall oder ein erträglicher Sommergenuss?

Schönstes Osterwetter in Sicht: Obwohl in der Corona-Krise die Ausgangsregeln beschränkt sind, kann man mit Sicherheitsabständen und möglichst nicht in größeren Gruppen die Wärme genießen. Quelle: Christoph Soeder/dpa