Pflegeheim Taucha: Schneefangzaun hält Besucher auf Distanz

Taucha

Eigentlich sollen die Bewohner des Altenpflegeheimes „Am Veitsberg“ wegen der Corona-Krise das Gebäude so wenig wie möglich verlassen. Doch bei dem schönen Frühlingswetter wie zuletzt wäre es geradezu ein Frevel, die Menschen nicht an die frische Luft sowie die grünen Außenflächen nutzen zu lassen. Und so gehen sie mit ihren Rollatoren spazieren oder werden von den Pflegekräften mit Rollstühlen über die Wege geschoben. Um alle dennoch vor direkten Kontakten mit anderen zu schützen und die im Gebäude verbotenen Besuche im Freien zu ermöglichen, hatte DRK-Heimleiter Marco Niezgoda eine Idee. „Ich dachte mir, dass jetzt Schneefangzäune als Abgrenzung gut zum Einsatz kommen könnten und habe gleich Bürgermeister Tobias Meier angerufen. Dann ging alles ganz schnell“, berichtet der 42-Jährige dankbar.

Besuche an der frischen Luft

Denn Meier wiederum rief Bauhofchef Marco Haferburg an, und für den war es gar keine Frage, hier kurzfristig zu reagieren. „Wir haben gern geholfen und sind der Bitte schnell nachgekommen. Die Zäune waren schon von den Feldern runter und fast fertig eingelagert. Jetzt haben wir noch mal 100 Meter aufgeladen und am Pflegeheim aufgebaut“, sagt der 48-Jährige. Nach dem ausgefallenen Winter erfüllt das grüne Netz doch noch einen Zweck, wenn auch einen ganz anderen als geplant. Es markiert den Schutzbereich für die Bewohner und erlaubt dennoch mit dem gebotenen Abstand Sicht- und Gesprächskontakt mit Besuchern. Der ehrenamtliche Heim-Mitarbeiter Jeremy Fritzsche hatte dafür auf beiden Seiten des Zaunes Stühle bereit gestellt. Mit den Pflegern dürften die Bewohner aber auch außerhalb des Schutzbereiches unterwegs sein, denn um eine „freiheitsentziehende Maßnahme“ handele es sich hier natürlich nicht.

Bisher keine Verdachtsfälle

In den letzten frühlingshaften Tagen hätte sich der Zaun schon bewährt. „Er ist als Begegnungsstätte mit Abstand gut genutzt worden. Das können wir momentan so beibehalten. Wir bitten aber vorher um telefonische Anmeldung unter den bekannten Nummern“, appelliert Niezgoda an die Angehörigen. Auch sollten möglichst Schutzmasken angelegt werden. Schließlich wollen die 93 Bewohner und die 84 Mitarbeiter ihre „weiße Weste“ behalten, sprich, wie bisher keinen einzigen Corona-Verdachtsfall registrieren müssen. „Wir sind mit Schutzkleidung und Masken relativ gut versorgt, im Ernstfall wäre es aber zu wenig. Dann würden wir vom DRK und Gesundheitsamt kurzfristig Hilfe erhalten“, verweist der Heimleiter auf entsprechende Zusagen. Er selbst allerdings habe am Anfang der Krise nach einer Vater-Kind-Kur vorsichtshalber zwei Wochen in Quarantäne zubringen müssen. In der Gruppe gab es einen Corona-Verdacht, Niezgoda war aber zum Glück nicht betroffen.

Von Olaf Barth