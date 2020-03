Praxis-Sterben: Physiotherapeutin Susan Hohm mahnt per Rundschreiben an Ärzte

Muldental/Trebsen

Die Not ist groß und ebenso die Verunsicherung: Angesichts der Corona-Krise hat jetzt die Physiotherapie-Praxis von Susan Hohm aus Trebsen mit einem Rundschreiben an die niedergelassenen Ärzte und Medizinischen Versorgungszentren der Region auf die kritische Lage der Branche hingewiesen.

„Leider glauben viele noch, dass mit der Allgemeinverfügung und Kontaktsperre auch Physiotherapie-Praxen geschlossen hätten.“ Doch das sei keineswegs der Fall, betont die 46-jährige Inhaberin der „Körperwerkstatt“. Gerade deswegen versandte sie nun 28 Briefe an Mediziner der Umgebung und wendet sich zugleich an die Öffentlichkeit. „Die Regelungen besagen, dass wir unserem Behandlungsauftrag nachkommen sollen und die Praxen nicht schlossen werden. Und das ist gut so. Denn es gibt nach wie vor Patienten, die auf unsere Hilfe angewiesen sind.“

Patienten meiden Praxen aus Angst vor Ansteckung

Hohm eröffnete im Dezember 2017 die Räume am Wurzener Platz 1, beschäftigt zwei weitere Physiotherapeutinnen und eine Rezeptionsfachkraft. Noch, sagt sie, habe das Team mit bis zu 50 Patienten am Tag alle Hände voll zu tun. Allerdings lichtet sich allmählich der Terminkalender und weist in fünf bis sechs Wochen schon größere Lücken auf. Kurzarbeit und Schließung drohten, verdeutlicht Hohm die möglichen Folgen, unter denen bereits manche Praxen deutschlandweit leiden.

Das Ausbleiben der Kunden hat seine Gründe. Aus Angst vor der Ansteckung mit dem SARS-CoV-2-Virus meiden Patienten mittlerweile den Besuch beim Arzt und die Behandlungsliegen der Therapeuten. Was aus Sicht Hohms aber schlimmer wiege, sei, dass akute Schmerzpatienten kein Rezept bekämen, falls sie überhaupt in die Sprechstunde gelassen werden“. Zumeist handelt es sich um frisch Operierte, die die Krankenhäuser aufgrund der Corona-Pandemie entlassen haben und die aber sofort eine Nachsorge benötigen. Daher ihr dringender Appell an die 28 Adressaten: „Bitte verschreiben sie weiterhin Physiotherapie, denn wenn nichts verordnet wird, stirbt ein Großteil der Praxen.“

Physiotherapeuten arbeiten mit Handschuhen und Mundschutz

Hohm sei bei alledem bewusst, dass Ärzte natürlich Umgang mit Infizierten haben könnten. „Die Gefahr besteht auch bei uns“, weshalb sie jedoch den Schmerz- wie Dauerpatienten die Behandlung nicht vorenthalten will. „Wir tun alles, um dem erhöhten Hygienestandard gerecht zu werden.“ Sie und ihre Kolleginnen arbeiten mit Handschuhen und Mundschutz, den zudem die Patienten tragen müssen. Vor und nach der Behandlung würden die Liegen desinfiziert. Und nicht zuletzt bestünde eine Reinigungspflicht der Hände für die Kunden beim Betreten der Praxis.

Mit ihrem Hilferuf ist Susan Hohm keineswegs allein. Bestärkt beim Verfassen des Rundschreibens wurde sie unter anderem durch den Spitzenverband der Heilmittelverbände, der gleichfalls vehement den Schutz der Therapiestrukturen fordert. So heißt es in einer aktuellen Erklärung: „Nicht ein Glied in der Therapiekette, nicht eine einzige Praxis darf wegbrechen, die Versorgung muss für alle Patienten uneingeschränkt weitergehen.“

Von Kai-Uwe Brandt