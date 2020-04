Prinzip Hoffnung: 7-Seen-Wanderung ist noch nicht abgesagt

Markkleeberg

Vereinschef Henrik Wahlstadt von den Sportfreunden Neuseenland hofft noch auf eine Besserung der Situation rund um die Corona-Krise. Während Markkleeberg das Stadtfest am zweiten Maiwochenende bereits abgesagt hat, regiert bezüglich der 7-Seen-Wanderung mit tausenden Teilnehmern aus ganz Deutschland, die traditionell in die dreitägigen Feierlichkeiten eingebunden war, noch das Prinzip Hoffnung.

Ständiger Kontakt zu Behörden

„Wie viele Vereine haben auch wir unsere Aktivitäten heruntergefahren“, erklärt Wahlstadt. „Wir arbeiten im Home Office und reden täglich per Videokonferenz miteinander.“ Bezüglich der 7-Seen-Wanderung stünde man in ständigem Kontakt mit dem Gesundheitsamt, den Genehmigungsbehörden und Oberbürgermeister Karsten Schütze ( SPD), aber auch mit den vielen Vereinen und Institutionen, die im letzten Jahr rund 7000 Teilnehmer versorgt haben. Alle Hotels in der Umgebung waren ausgebucht. „Die Situation ist schwierig, aber natürlich steht die Gesundheit im Vordergrund“, so Wahlstadt.

Insgesamt 78 verschiedene Touren sind im Angebot – ungeführte Strecken zwischen elf und 102 Kilometern laden eine, thematische Touren für wissbegierige Wanderfreunde sowie spannende Ausflüge für Familien mit Kind und Kegel. Die Sportfreunde sind unter anderem mit dem Drucken von Flyern, Plakaten und anderen Werbemaßnahmen in finanzielle Vorleistungen gegangen. Bis zum Start der Ausgangsbeschränkungen sind bereits 5000 Anmeldungen eingegangen. „Das sind 800 mehr als zum gleichen Zeitpunkt 2019“, sagt Wahlstadt. „Die Lust aufs Wandern steigt unaufhörlich, es gibt so viele Leute, die sich total auf die Veranstaltung freuen.“

Rekordanmeldezahl bis zur Krise

Zwei im März geplante Wettbewerbe sind bereits den Einschränkungen wegen des Coronavirus zum Opfer gefallen: Der Sparkassen Bike & Run, ein Jedermann-Crossduathlon sowie der NightCrossRun am Markkleeberger See sollen am Samstag, 17. Oktober nachgeholt werden. „Die Anmeldung bleibt bis zum neuen Veranstaltungstermin geöffnet“, betont Susann Zehl von den Sportfreunden. Außerdem habe man sich ein Trostpflaster ausgedacht. „Jeder, der beim Bike & Run startet, bekommt eine schicke Trinkflasche geschenkt. Die NightCrossRunner erhalten ein cooles Leucht-Gadget, das bei keinem Nachtlauf mehr fehlen darf“, verspricht sie. „Wir freuen uns jetzt einfach ein halbes Jahr länger auf unser gemeinsames Event. Hat ja auch Vorteile – so können wir heimlich noch etwas trainieren.“

Verein ist rasant gewachsen

Die Sportfreunde Neuseenland sind als Verein in den letzten Jahren rasant gewachsen. Inzwischen sind acht Vollzeitbeschäftigte und Azubis damit beschäftigt, Mammutevents zu organisieren. Dass Henrik Wahlstadt ein Faible für außergewöhnliche sportliche Herausforderungen und den richtigen Riecher für Hypes hat, bewies er schon mit dem ersten Markkleeberger Skispringen 2010. Die Entwicklung des Cross de Luxe am Markkleeberger See, bei dem Tausende ganz freiwillig durch den Matsch robben und künstliche Hindernisse überwinden, ist nur eine Erfolgsgeschichte der Sportfreunde. Mittlerweile sind sie mit diesem Konzept auch im Erzgebirge und in Dresden auf Wachstumskurs unterwegs. Weitere Events sind der Muldental-Triathlon und der HeideRadCup, ein Jedermannrennen in Nordsachsen.

