Gastronomen und Hoteliers wollen symbolisch den Löffel abgeben

Leipzig

Die pure Existenzangst treibt Leipziger Gastronomen und Hoteliers erneut auf die Straße: Am Freitag ab 11 Uhr gehen mehr als 70 Unternehmen erneut auf den Augustusplatz. Köche, Kellner, Barkeeper, Rezeptionisten, Wirte und Haustechniker wollen diesmal symbolisch den Löffel abgeben. Außerdem werden rund 1500 leere Stühle aufgestellt.

Die Aktion „Leere Stühle“ ist eine Initiative von Gastwirten und Hoteliers, die damit auf ihre existenzbedrohende Situation aufmerksam machen. Quelle: Christian Modla

Mit dem erneuten Hilferuf an die Politik machen die Gastronomen und Hoteliers deutlich: „Wir schaffen das nicht alleine – sonst geben wir den Löffel ab!“ Gefordert werden ein Rettungsfonds für die Branche, die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes ab sofort auf 80 Prozent vom Nettoeinkommen sowie nachhaltige Wiedereröffnungs-Bedingungen. „Laufende Kosten wie Mieten, Kredite und Versicherungen sind in voller Höhe weiter zu zahlen. Die Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent auf Speisen ab Juli für ein Jahr ist eine Farce“, heißt es von den Organisatoren der Initiative „Leere Stühle“. Hundert Prozent Kosten bei 50 Prozent Einnahmen seien der Todesstoß. Gefordert wird deshalb die Senkung des Mehrwertsteuersatzes auf sieben Prozent ab sofort und für dauerhaft.

Die Aktion findet in Städten wie Dresden, Leipzig, Berlin, Potsdam, Frankfurt/Oder, Halle oder Landau statt. Überall werden Tausende von Löffel in Container geschmissen. Die deutschlandweit gesammelten Löffel werden am 15. Mai in Berlin an Vertreter der Bundesregierung übergeben.

Von Kerstin Decker