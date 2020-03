Reha-Kliniken in Bennewitz und Bad Lausick nehmen mehr Patienten auf

Bad Lausick/Bennewitz

Die Reha läuft unter besonderen Bedingungen, aber ohne Einschränkungen: Im Neurologische Rehabilitationszentrum (NRZ) Leipzig in Bennewitz, in der Sachsenklinik, im Haus Herrmannsbad und in der Medianklinik herrscht Betrieb. Zum Teil verlegen die Akut-Krankenhäuser Patienten zügiger als sonst in die Reha, um für den Corona-Bedarfsfall Kapazitäten frei zu haben. Für alle Häuser gilt ein Besucher-Stopp. Therapien finden statt wie geplant, in deutlich kleineren Gruppen.

NRZ Bennewitz nimmt verstärkt Patienten auf

„ Bennewitz ist, wenn ich das so salopp sagen darf, rammelvoll“, sagt Horst Hummelsheim, einer der Geschäftsführer der Sachsenklinik GmbH der deutschlandweit aktiven Michels-Gruppe, zu der das NRZ, Sachsenklinik und Heraus Herrmannsbad gehören. Das NRZ nehme notwendigerweise mehr Patienten aus den Krankenhäusern auf, darunter viele Schwerkranke. Man verfüge über die Möglichkeiten, unter anderem eine Intensivstation mit 60 Plätzen für schwerst pflegebedürftige Patienten. Während es im NRZ vor allem Einzeltherapien gebe, die unverändert liefen, habe man in Bad Lausick in den Bereichen Kardiologie, Orthopädie und Psychosomatik umgeplant, die Therapiegruppen deutlich verkleinert. „Das führt natürlich zu einem großen Mehraufwand“, so Hummelsheim. Corona-Fälle gebe es keine.

Professor Hummelsheim : Mitarbeiter sind motiviert

Aufwendiger seien auch tägliche Abläufe. Um im Speisesaal die Abstände groß genug zu machen, werden die Mahlzeiten seit ein paar Tagen in zwei Schichten eingenommen. Während das Personal in Weiß vor Ort ist, wurde die Verwaltung in Bennewitz in die häuslichen Büros ausgelagert. Trotz der Anspannung sei die Stimmung unter den Mitarbeitern aber gut, meint Hummelsheim: „Oft hört man den Merkel-Spruch: Wir schaffen das!“

Vorkehrungen, um Patienten und Mitarbeiter zu schützen

In der Medianklinik, spezialisiert auf Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Orthopädie, sei die Belegung nicht rückläufig, sagt Magdalena Nitz, Kommunikationschefin des Median-Klinikverbunds. „Alles läuft möglichst normal, aber unter erhöhten Schutzvorkehrungen. Mitarbeitende und Patienten sind sensibilisiert, auf Abstand sowie verstärkte Hygienemaßnahmen zu achten.“ Weil das Abstand wahren schwierig sei bei der Rehabilitation, habe man entschieden, Therapien einzeln oder in Kleinstgruppen durchzuführen. Einen erheblichen Teil der Reha-Patienten machen Anschlussheilbehandlungen aus. Die Menschen kommen unmittelbar im Anschluss an eine Operation, um wieder fit zu werden. Daran halte man fest, so Nitz: „Bisher geschieht das bei uns nicht merklich früher als sonst."

Vor der Kur in Bad Lausick werden Patienten überprüft

„Wir stimmen wir uns eng mit den Kostenträgern und Behörden ab und handeln streng nach deren Vorgaben“, betont Birgid Gebler, Kaufmännische Leiterin der Medianklinik. Sollten Patienten Symptome zeigen, würden sie isoliert, bis eine Diagnose gestellt sei: „Ein Vorgehen, das seit dem gehäuften Auftreten von Influenza-A-Infektionen Routine bei uns ist.“ Zum Glück gebe es bislang keinen Corona-Fall. Ein Krisenstab, in dem alle relevanten Abteilungen des Unternehmens mit deutschlandweit 120 Kliniken und Einrichtungen vertreten seien, stehe in Kontakt mit den Kliniken vor Ort, sagt Magdalena Nitz. Zukünftige Reha-Patienten würden, ehe sie nach Bad Lausick kämen, kontaktiert. Dabei würden der Aufenthalt in Risikogebieten und Krankheitssymptome abgefragt. „Ergeben sich Zweifel, wird der Beginn der Reha verschoben.“

