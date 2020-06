Roßweiner Erzieherin ist Corona-positiv – 13 Hortkinder werden getestet

Roßwein

Eine Erzieherin des Hortes „Am Weinberg“ in Roßwein ist positiv auf das neuartige Coronavirus getestet worden. Das Gesundheitsamt erholt die Nachricht von eine Hausärztin einer Erzieherin Darüber informiert Landkreis-Sprecher André Kaiser. In dem Zusammenhang werden am Samstag im Gesundheitsamt in Mittweida 13 Kinder einem Test unterzogen. Das sind laut Kaiser die Kinder, die die betroffene Erzieherin betreute. Die Testergebnisse sollen am Montag vorliegen.

„Anlässlich des nun zweiten Falls in einer Gemeinschaftseinrichtung, appelliere ich an die Bevölkerung die Hygieneregeln anzuwenden und schon auf kleine Symptome, wie Husten oder Fieber, zu achten“, so Landrat Matthias Damm ( CDU) am Freitag.

Anzeige

Weitere LVZ+ Artikel

Von obü/ap/DAZ