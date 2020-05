„Rückwirkendes Hamstern“: Leipziger Experte über das Konsumverhalten in Zeiten von Corona

Leipzig

Nach mehrwöchiger Zwangsabstinenz muss es für viele Leipziger dann doch schnell gehen – zumindest wenn man dieser Tage Zeuge der mitunter langen Schlangen vor den Geschäften wird. Auffällig: Gerade am ersten Tag der Wiedereröffnung vieler Läden strömen die Menschen in Scharen.

Erik Maier beschreibt dieses Verhalten als „rückwirkendes Hamstern“. Der 35-Jährige ist seit fünf Jahren Juniorprofessor an der Handelshochschule Leipzig (HHL). In der Vergangenheit beschäftigte er sich vermehrt mit Themen wie Konsumverhalten oder Konsumpsychologie. Seines Erachtens ist das, was die Leipziger in die Möbelhäuser, Baumärkte und Friseure der Stadt treibt rational nachvollziehbar.

Herr Maier, viele Leipziger stürzen sich geradezu auf die frisch geöffneten Verkaufsflächen. Wieso?

Das sind rückwirkende Inventarkäufe, also im Prinzip das Gegenstück zum Hamstern. Wenn Menschen über längere Zeit nicht die Möglichkeit haben, etwas kaufen zu können, sinkt ihr Inventarniveau – vom Bücherregal bis zum Haarschnitt kann das alle Bereiche betreffen. Sie haben das Gefühl, dass ihnen etwas fehlt.

Aber doch nichts, was nicht zwei Tage oder eine Woche warten kann... Trotzdem stehen unzählige Menschen an Tag eins Schlange.

Menschen sind ungeduldig. Sie müssen die Entscheidung treffen: Jetzt oder in der näheren Zukunft konsumieren. In unserer Gesellschaft ist das Jetzt im Fokus. Da geht es dann nicht mehr darum, ob ich etwas dringend brauche oder nicht.

Speziell in der aktuellen Corona-Lage kommen noch Zeit und Langeweile dazu. Den Menschen wird eine neue Option geboten, sich aus dem Alltag kurzzeitig zu befreien. Dafür nehmen sie vieles in Kauf, auch lange Wartezeiten.

Möbelmärkte, Baumärkte und Co. bleiben doch weiterhin geöffnet. Haben die Menschen vielleicht Sorge, dass es irgendwas nicht mehr geben könnte, so wie beim Toilettenpapier?

Das sind zwei unterschiedliche Dinge. Toilettenpapier ist ein Verbrauchsgut. Habe ich das nicht, sind die Konsequenzen stärker spürbar, als wenn ich noch ein paar Wochen auf meiner alten Couch sitze.

Hier ist es eher die Aufmerksamkeit von außen, die eine zentrale Rolle spielt. Die Leute hören zum Beispiel „ Ikea macht wieder auf“ und fangen an, darüber nachzudenken, ob sie etwas brauchen. Sind sie dann vor Ort, werden sie durch die Präsenz anderer bestärkt, dass eben jene Produkte gerade besonders gefragt sind.

Warum brauchen die Leipziger denn so dringend Regalsysteme, Pflanzen oder einen neuen Kleiderschrank?

Dringend nicht. Ich würde es als Corona-Biedermeier bezeichnen. Man verbringt viel Zeit Zuhause, hat zum Teil mehr finanzielle Ressourcen. Wer häufiger Daheim ist, dem fällt stärker auf, dass etwas fehlt oder die eine oder andere Ecke noch schöner sein könnte. Dafür sinkt die Nachfrage bei anderen Produkten stark, wie zum Beispiel im Modebereich – gerade eher uninteressant im Konsum.

