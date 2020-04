Schkeuditz sagt Stadtfest ab

Schkeuditz

Es war schon so viel geplant geworden, am Freitag aber kam die offizielle Absage: Das 29. Schkeuditzer Stadtfest findet wegen der Corona-Pandemie nicht statt. Eigentlich sollten vom 26. bis 28. Juni die Straßen der Großen Kreisstadt voller feiernder Menschen sein. „Wir haben hin und her überlegt, wie wir es am besten machen“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) auf LVZ-Nachfrage. „Aber die Gesundheit aller geht vor.“

Veranstalter verwerfen Verschiebung

In den sozialen Medien hatten sich die Schkeuditzer zuletzt gefragt, warum die Party in diesem Jahr nicht einfach im Herbst stattfinden kann. „Ein Stadtfest lässt sich nicht mit einem Schnips verschieben“, argumentierte Bergner. „Wir haben über eine Verschiebung nachgedacht, diese aber wieder verworfen.“

Stadt zählt einfach weiter

Die Kommune will nun die Künstler binden, damit sie nächstes Jahr auftreten. Das 30. Stadtfest soll vom 25. bis 27. Juni 2021 steigen. „Ja, es wird dann nicht das 29., sondern das 30. Stadtfest sein“, betonte Bergner. „Wir machen es, wie es bei den Olympischen Spielen üblich war. Das 29. Stadtfest ist ausgefallen, wir zählen aber trotzdem weiter.“

Von Linda Polenz