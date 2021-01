Schon mehr als 1000 Corona-Impfungen in Park-Klinikum und Herzzentrum

Leipzig

Claudia Leuthäußers Augen lächeln in die Kamera. „Ich freue mich“, murmelt sie hinter ihrer Maske. Ein Piks nur, aber einer von großer Bedeutung: Die 34-jährige Helios-Bildungsreferentin hilft dieser Tage als Krankenschwester auf den Covid-Intensivstationen aus – und ist die 1000. Mitarbeiterin von Park-Klinikum und Herzzentrum, die innerhalb einer Woche gegen Corona geimpft worden ist. Am Dienstag kurz vor 16 Uhr war es für sie soweit. „Jetzt kann ich weiter die Kollegen unterstützen.“

1000 ist eine erstaunliche Zahl für nur zwei Leipziger Krankenhäuser angesichts von sachsenweit weniger als 8000 Impfungen in der gleichen Zeitspanne. Wie ist das möglich? „Es ist eine Teamleistung“, sagt Professor Gerhard Hindricks. Der Ärztliche Leiter des Herzzentrums hat den Impfprozess koordiniert und das Biontech-Präparat immer wieder auch selbst an Kollegen verabreicht. Am 27. Dezember traf der Stoff in Leipzig ein, am 29. Dezember konnte er ab 7 Uhr aus dem zentralen Lager im Uniklinikum (UKL) abgeholt und in der Helios-Apotheke aufbereitet werden. Um 11 Uhr ging es am Standort in Probstheida los.

Ein reibungsloser Ablauf ist entscheidend

Da wusste längst jeder Mitarbeiter, der sich impfen lassen wollte, ob und wann er dran war. Nach staatlichen Vorgaben und in Abstimmung mit den übrigen Leipziger Krankenhäusern war zuerst festgelegt worden, wer von den rund 3000 Angestellten von Park-Klinikum und Herzzentrum ein Vorrecht genießt: alle Ärzte, Krankenschwestern, Pfleger, Therapeuten, Medizintechniker, Patienten-Transporteure und Reinigungskräfte, die in engem Kontakt mit Covid-Kranken arbeiten.

In drei Stufen klärten die Impfärzte sie auf: zunächst schriftlich, dann in Gruppengesprächen, schließlich einzeln. Wer sich daraufhin anmeldete, erhielt einen Termin, bis das Kontingent erschöpft war. „Die Bereitschaft war überwältigend“, sagt Hindricks. Ebenso entscheidend sei ein reibungsloser Ablauf gewesen. Sobald ein Kurierfahrer den bei minus 70 Grad Celsius tiefgefrorenen Impfstoff im UKL abgeholt hat, tickt die Uhr: Bei Kühlschrank-Temperatur bleiben fünf Tage, kurz vor dem Stich bei Raumtemperatur noch eine Stunde.

Nebenwirkungen bei mehr als jedem Zehnten

„An den ersten Tagen mussten wir unseren Rhythmus erst finden.“ Dann wurde durchgeimpft, zwischen 54 und 223 Dosen pro Tag, mit einer Pause zu Neujahr. Komplikationen habe es keine gegeben, Nebenwirkungen schon. „Mir tat zwei Tage lang der Oberarm weh“, berichtet Hindricks. So sei es ungefähr jedem Zehnten ergangen. Ebenso viele spürten Grippe-Symptome: Müdigkeit, Gliederschmerzen – Hinweise darauf, dass das Immunsystem beschäftigt war.

Jetzt ist die erste Ration erschöpft. Der Vorrat reichte noch für 20 Kollegen nach Claudia Leuthäußer. „Der Impfstoff macht mir Hoffnung auf eine baldige Normalität ohne Angst, durch das Virus zu erkranken“, sagt sie. Aber auch geimpft gelten vorerst dieselben Hygiene-Regeln: Noch ist nicht klar, ob der Stoff auch verhindert, dass Geimpfte den Erreger weiterreichen. Hindricks ist geschafft – und erleichtert. „Meine intensivste Erfahrung in vier Jahrzehnten als Mediziner“, sagt er. Ein Erlebnis auf Wiedervorlage: Im UKL-Lager wartet bereits die zweite Dosis auf die 1020 Mitarbeiter. In zwei bis vier Wochen werden sie wieder gepikst. Sie freuen sich darauf.

