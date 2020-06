Schon wieder: Corona-Fall an Leipziger Schule

Leipzig

Der Schüler wurde dem Schreiben zufolge am 19. Juni positiv getestet. Am Montag informierte das Gesundheitsamt der Stadt Leipzig die betroffene Albert-Schweitzer-Schule in Marienbrunn. Das Kind habe die Einrichtung allerdings letztmals am 12. Juni besucht. Die Schüler der Klasse sowie involvierte Lehrer und die Schulassistenz sollen deshalb bis Freitag in Quarantäne bleiben.

Die Albert-Schweitzer-Schule ist ein Förderzentrum mit dem Schwerpunkt „Körperliche und motorische Entwicklung“. Sie umfasst Grund- und Oberschule sowie einen Schulteil für Lernbehinderte.

In den vergangenen Tagen war bereits eine Infektion aus der 74. Grundschule in Anger-Crottendorf gemeldet worden. Auch dort befindet sich eine Klasse in Quarantäne. In Schulen des Landkreises Mittelsachsen gibt es ebenfalls mehrere Corona-Fälle: Ausgehend von einer Infektion an einem Augustusburger Gymnasium wurden nun auch betroffene Schüler in Penig und Flöha registriert.

