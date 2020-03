In der Corona-Krise bieten immer mehr Kirchgemeinden im Landkreis Leipzig seelischen Beistand an. Neben Pfarrern sitzt ab sofort auch die erst 30-jährige Cornelia Beyer am Telefon. Die engagierte Grimmaer Gemeindepädagogin und Colditzer Religionslehrerin weiß aus eigenem Erleben, was Schicksalsschläge bedeuten.