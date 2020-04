Am ersten Tag der Lockerungen der Kontaktbeschränkungen öffnete auch das Nova Eventis in Leuna wieder für den Publikumsverkehr. Der große Ansturm blieb aus – dies war Manager Peter Lehnhardt aber ganz recht.

Das Einkaufszentrum Nova Eventis in Sachsen-Anhalt, vor den Toren Leipzigs. Nach den Lockerungen der Kontaktbeschränkungen in der Corona-Krise haben viele Geschäfte im Einkaufszentrum geschlossen und auch nur wenige Besucher haben sich am Montagmittag in die Mall eingefunden. Quelle: Dirk Knofe