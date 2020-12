Leipzig

Die Corona-Pandemie macht aktuell auch Menschen einsam, die normalerweise gar nicht so einsam sind: Alleinstehende, mal mehr, mal weniger überzeugte Singles. Während sich viele Menschen in ihre Familien zurückziehen, stehen sie vor ganz neuen Fragen: Wie lernt man als Alleinstehende/r jetzt noch neue Menschen kennen? Wo verabredet man sich zum ersten Date? Und wie viel Nähe ist überhaupt noch erlaubt? Die LVZ hat vier Singles gefragt, wie es ihnen in der Corona-Krise geht.

Julia, 27, wird im Winter mit ihrem Single-Dasein konfrontiert

Julia ist durch Corona extrem wählerisch geworden. Quelle: Christian Modla

Nachdem meine letzte Beziehung vor dreieinhalb Jahren zu Ende ging, war ich zunächst froh, wieder Single zu sein. Das hat viele Vorteile: Man hat wieder mehr Zeit für Freunde und Hobbys, kann sich auf sich selbst konzentrieren. Inzwischen wünsche ich mir aber wieder einen festen Partner an meiner Seite. Corona erschwert die Suche extrem.

Seit Bars und Restaurants geschlossen sind, bleibt nur Online-Dating. Zwar halte ich auch beim Einkaufen die Augen offen nach einem hübschen Mann, aber durch die Maskenpflicht erkennt man leider nicht viel – und macht dann manchmal die bittere Erfahrung, dass der Mann ohne Maske dann doch nicht so attraktiv ist. Zwischen Vorstellung und Realität können Welten liegen. Auch beim Online-Dating. Oft kommt es dann vor, dass die Männer in der Realität plötzlich gar nicht mehr so schlagfertig sind, wie in ihren Nachrichten.

„Das Leben ist gerade anstrengend genug“

Ich bin aber auch durch Corona extrem wählerisch, was meine Dates angeht. Männer, die in ihrem Profiltext schreiben, dass sie „Spaß“ suchen, sortiere ich aus. Ich versuche, die aktuellen Bestimmungen zu beachten, das bedeutet auch: möglichst wenig Kontakte, möglichst wenig Körperkontakt. Eine Umarmung zur Begrüßung gibt es bei mir nicht. Ich treffe mich mit meinen Dates ausschließlich an öffentlichen Plätzen, auch wenn ich inzwischen jeden Leipziger Park in- und auswendig kenne.

Vor Weihnachten haben meine Eltern oder Freunde oft gefragt, ob „es denn da jemanden gibt“ oder „wann ich endlich mal einen Freund mit nach Hause bringe“. Sie wollen, dass ich wieder eine glückliche Partnerschaft habe. Ich lächle dann und antworte: „Passiert schon noch.“ Wann, weiß ich nicht. Das Leben ist gerade anstrengend genug, da muss ich mich nicht noch zusätzlich unter Druck setzen.

Patrick, 23, bleibt in der Corona-Pandemie allein

Patrick findet es unverantwortlich, mitten in einer Pandemie auf Dates zu gehen, als wäre nichts. Quelle: Christian Modla

Meine Beziehung ging im Mai 2020 in die Brüche, seitdem lebe ich wie ein Mönch. Keine Dates, keine lockeren Beziehungen, kein Sex. Ich bin gerne Single – auch wenn ich es nicht sein müsste. Ich bin als Moderator, Radioreporter und Model viel auf dem sozialen Netzwerk Instagram aktiv, da erreichen mich immer wieder Nachrichten von Frauen, die mich kennenlernen möchten. Ich sage allen freundlich ab.

Natürlich bekomme ich dafür auch mal einen schiefen Blick von Bekannten zugeworfen, nach dem Motto: „Ein Date kann ja auch einfach eine nette Ablenkung sein?“ Aber das würde ich den Frauen gegenüber unfair finden. Auf Tinder angemeldet bin ich trotzdem, ein Date hatte ich darüber aber noch nie. Das zeigt mir, dass ich gerade einfach noch nicht bereit bin für eine neue feste Beziehung. Ich finde: Eine Beziehung sollte das Leben nur abrunden, aber nicht der alleinige Mittelpunkt sein.

„Wer weiß, ob mein Date sich sonst an alle Regeln hält“

Außerdem finde ich es unverantwortlich, mitten in einer Pandemie auf Dates zu gehen, als wäre nichts. Ich stamme aus dem Erzgebirge, wo die Infektionsrate mit am höchsten ist, und verstehe nicht, wie andere Corona nicht ernst nehmen können. Ich persönlich könnte es mir jedenfalls nicht verzeihen, wenn ich durch mein unvorsichtiges Verhalten einen Risikopatienten anstecken würde.

Das bedeutet aber nicht, dass ich nicht den Wunsch nach Sex und Partnerschaft nachvollziehen kann. Dieser Trieb steckt ja in uns allen. Nur nachgeben muss man ihm nicht. Klar, rechtlich geht alles irgendwie. Man darf sich noch mit einem weiteren Hausstand treffen und kann somit weiterhin daten. Aber muss das sein? Wer weiß, ob mein Date sich sonst an alle Regeln hält oder sich parallel mit viel zu vielen anderen Menschen trifft oder gar illegale Partys feiert? Nein, danke, das Risiko ist mir aktuell echt zu hoch.

Nadine, 33, möchte auf Sex und Partnerschaft nicht verzichten

Nadine möchte auch in der Pandemie alleine entscheiden, wie weit sie mit jemanden gehen möchte. Quelle: Christian Modla

Keiner kann mir erzählen, dass er oder sie gerne Single ist. Die Sehnsucht nach Nähe hat doch jeder. Ich sehe nicht ein, wieso ich während der Pandemie nicht daten soll. Es ist nicht so, dass ich sofort mit jedem Mann im Bett lande oder wilde Orgien feiere. Trotzdem möchte ich auf Sex nicht verzichten. Zumal ich mich genauso gut beim Einkaufen anstecken könnte.

Groß Gedanken darüber, wo der Mann vorher war oder mit wie vielen Frauen er sich trifft, mache ich mir nicht. Hier entscheidet mein Bauchgefühl: Was schreibt er für Nachrichten, wie verhält er sich beim Date, wirkt er gepflegt und gesund, signalisiert er ehrliches Interesse? Das ist mir persönlich viel wichtiger als eine Kontaktverfolgung.

„Seit der Pandemie bekomme ich noch mehr eindeutige Nachrichten und Fotos als vorher“

Nach einer fünfeinhalb-jährigen Beziehung bin ich jetzt seit knapp einem Jahr Single und auf den Apps Lovoo und Tinder angemeldet. Am Anfang ging es mir nach der Trennung vor allem darum, wieder Bestätigung zu erhalten. Außerdem sind solche Apps ja auch ein netter Zeitvertreib, wenn man abends allein auf der Couch sitzt. Inzwischen bin ich wieder bereit für eine feste Beziehung. Daher sortiere ich bei den Nachrichten rigoros aus.

Seit der Pandemie bekomme ich noch mehr eindeutige Nachrichten und Fotos als vorher. Vermutlich, weil jetzt das klassische „Ich geh in die Disco und schleppe jemanden ab“-Dating nicht mehr möglich ist. Grundsätzlich finde ich reine Sex-Treffen auch okay, wenn das vorher genau so festgelegt wird. Blöd finde ich, wenn ernstes Interesse vorgetäuscht wird, sich der Typ dann aber hinterher nicht mehr meldet. Das geht gar nicht.

Wenn ich persönlich einen Mann toll finde und das Gefühl habe, schon eine gute Beziehung zu ihm aufgebaut zu haben, finde ich es völlig in Ordnung, weiter mit ihm zu gehen. Als erwachsene Frau darf ich das alleine entscheiden. Auch in einer Pandemie. Punkt.

Robert, 30, wägt jedes Date genau ab

Robert war schon vor Corona kein Clubgänger – sein Datingverhalten hat sich trotzdem verändert. Quelle: Christina Modla

Ich wünsche mir einen starken Partner an meiner Seite, auf den ich mich verlassen kann. Dieser Wunsch ist in der Corona-Isolation stärker geworden. Gerade jetzt im Winter kämpfe ich mit Einsamkeit. Um ihr zu entkommen, nutze ich die App Tinder. Immerhin das hat sich durch die Pandemie nicht verändert – ich war auch vor Corona nicht der Typ Mann, der andere Männer in Bars oder Clubs angesprochen hat. Doch das ist auch das einzige, was geblieben ist. Sonst ist durch Corona alles anders geworden.

Wenn mir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, dass Mundschutz tragen romantisch sein kann, hätte ich ihn ausgelacht. Doch genau das ist mir kürzlich passiert: Zufällig landete ich mit meinem Date auf dem Plagwitzer Lichterfest. Obwohl es an der frischen Luft stattfand, holte ich angesichts der vielen Besucher direkt meine Maske heraus. Und mein Date? Tat es mir sofort nach. Da wusste ich: Er respektiert mich und meine Gesundheit. Daraufhin hatte er sofort einen Vertrauensbonus bei mir.

„Man muss so viel mehr beachten“

Früher habe ich mir vor einem Date lediglich überlegt, ob ich mit dem Mann im Zweifel schlafen würde oder nicht. Seit der Pandemie muss man so viel mehr beachten: Was machen wir? Wo können wir hingehen? Was hat noch offen? Brauche ich eine Maske? Wie nah darf ich der Person kommen? Und auch während des Dates prüfe ich den Mann genau: Wie geht er mit seiner Gesundheit um? Wieviele Leute trifft er? Hustet er?

Schließlich hat mein Verhalten nicht nur Auswirkungen auf mich allein. Ich treffe vereinzelt Freunde oder meine Familie. Keiner von ihnen soll durch mein Dating-Verhalten Schaden nehmen. Das hat zur Folge, dass die Unbeschwertheit beim Dating verloren geht. Bis ich mich entscheide, jemanden überhaupt zu treffen, müssen einige Nachrichten geschrieben und Tage vergangen sein. Ich spüre, dass ich mir zunehmend mehr Druck mache, endlich „den Einen“ zu finden und eine monogame Beziehung aufzubauen.

Von Johanna Schönfelder