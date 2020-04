So läuft die Notbetreuung in der Leipziger Kita „Fuchsbau“

Leipzig

Davon träumen viele: Eine Erzieherin kümmert sich um höchstens vier Kinder. Der Kontakt ist viel intensiver. Das liegt aber keineswegs an einem verbesserten Betreuungsschlüssel in Sachsen. Wie andere Kindertagesstätten auch, musste der „ Fuchsbau“ in der Russenstraße 135 in Leipzig-Holzhausen auf Notbetreuung umstellen. Im Haus und Garten der Einrichtung, die das Deutsche Rote Kreuz Leipziger Land betreibt, ist nur wenig Kinderlärm zu hören. Eine ungewöhnliche Situation sowohl für die Erzieher als auch die Kinder, die viele ihrer Spielgefährten vermissen und häufig fragen, wo die anderen sind? „Wir bleiben für Euch da! Bleibt ihr für uns zu Hause“ – steht am Zaun des weitläufigen Gartens. Dahinter versucht das Kita-Team in Corona-Zeiten für die verbliebenen Mädchen und Jungen einen möglichst normalen Alltag aufrechtzuerhalten. Da heißt es, viel kindgerecht zu erklären, warum der „böse Husten und Schnupfen“ die anderen anstecken kann.

Selbstgemalte Bilder und ein Spruchband zieren den Zaun an der Kita „Fuchsbau“ in der Russenstraße in Holzhausen. Dahinter ist derzeit nur eine Notbetreuung für Kinder möglich, deren Eltern in sogenannten systemrelevanten Berufen arbeiten. Quelle: André Kempner

Anzeige

Eigentlich betreut die Kita 205 Kinder. 80 davon könnten derzeit kommen, weil ihre Eltern als Arzt, Krankenschwester und Co. arbeiten, die derzeit als sogenannte systemrelevante Berufe eingestuft worden sind und daher einen Anspruch auf die Notbetreuung haben. Als die losging, kamen fünf Knirpse, Anfang der Woche waren es dann 30. „Viele Eltern versuchen allerdings, obwohl sie die Notbetreuung nutzen könnten, ihre Kinder so oft wie möglich zu Hause zu lassen. Das funktioniert natürlich nur, wenn sie sich abwechseln können, weil sie Schichtdienst haben oder in Homeoffice arbeiten“, konstatiert Katja Stiller, die die Einrichtung leitet. Natürlich: Viele Eltern sind verzweifelt. So habe sie schon den ein oder anderen Hilferuf bekommen, weil beispielsweise ein Papa 100 Prozent Homeoffice ohne Abstriche machen muss, aber ein zwei- sowie vierjähriges Kind daheim betreuen muss. „Das tut mir zwar leid. Und ich habe großen Respekt davor, was Eltern leisten müssen. Doch wir müssen uns an die Regeln halten“, bedauert die Kita-Chefin.

Viele Gummistiefel bleiben in diesen Tagen ungenutzt. Quelle: André Kempner

Desinfektion und Hygiene ist für die Kita-Mitarbeiter nichts Neues. Dort treten von Scharlach über Ringelröteln und Influenza bis hin zum RS-Virus regelmäßig Infektionskrankheiten auf, mit denen das Team umgehen muss. Die Handtücher werden sofort durch Papier ersetzt, nennt sie ein Beispiel. „Deshalb machen wir im Grunde nicht viel anderes, als wenn wir Magen-Darm-Erkrankungen im Haus haben.“

Armbeuge-Niesen wird mit Kindern geübt

Unabhängig von Corona werde mit den Kindern Armbeuge-Niesen oder richtiges Händewaschen geübt. So werde ihnen mit Hilfe eines Wassersprühers auf einem Papier erklärt, wie sich die Tropfen nach dem Niesen verteilen und wer da etwas abbekommen kann. „So verstehen sie, warum sie ins Taschentuch oder in die Armbeuge niesen sollen.“ Derzeit werden die Eltern bereits bei leichten Erkältungssymptomen ihrer Sprösslinge kontaktiert. Dennoch kann eine Kita auf Nähe nicht gänzlich verzichten. „Wir müssen sie schon mal auf den Arm oder Schoß nehmen, um sie zu trösten.“ Und die Kinder toben ja auch gemeinsam im großen und weitläufigen Garten herum, der bei dem schönen Frühlingswetter häufig zum Spielen genutzt wird. Die Erwachsenen achten darauf, dass sie „nicht konzentriert auf einem Fleck“ spielen. An der frischen Luft sei die Ansteckungsgefahr aber sicher geringer.

Kita-Team nutzt Zeit zum Aufräumen

Dennoch ist das Erzieherteam von der Normalität weit entfernt. Viele fühlen sich durchaus unbehaglich, weil niemand so genau weiß, wie sich die Situation entwickelt. „Die Ungewissheit, was passieren wird, macht uns schon Angst. Zum Glück werden wir von unserem Träger gut unterstützt, der täglich über neue Entwicklungen informiert und uns mitteilt, was wir beachten müssen.“ Denn alle wollen schließlich verhindern, dass die Einrichtung geschlossen werden muss, weil sich jemand angesteckt hat. Desinfektionsmittel ist übrigens noch genügend vorhanden, weil das Deutsche Rote Kreuz Leipziger Land seine 16 Kitas ebenso wie die Sozial- und Pflegestationen rechtzeitig aufgefordert hat, Nachschub zu bestellen und sich „einzudecken“.

In der Kita arbeiten 30 Erzieher, von denen einige im Urlaub oder krank sind. Doch der Großteil ist anwesend. Die Frauen nutzen die Zeit für Dokumentationen und ihr Portfolio. Es wird viel geputzt, Spielzeug gereinigt, aussortiert, die Gruppenräume mit dem Hausmeister gemeinsam aus- und aufgeräumt. Der Krippengarten wurde mit Spaten und Schubkarre in Eigenleistung umgebaut, Fallschutzplatten unter der Schaukel wurden verlegt, Gras gesät, Gardinen gebügelt ... „Die bunten Girlanden vom Fasching habe ich hängenlassen, damit die Kinder, die jetzt nicht da sind, ihren Schmuck mitnehmen können“, erzählt Erzieherin Barbara Schlafge.

Die Girlanden vom Fasching hängen noch. Quelle: André Kempner

Viel Schreibkram muss allerdings dennoch liegenbleiben. Kita-Leiterin Katja Stiller kann nicht wie sonst um diese Zeit üblich die neuen Verträge abschließen. Auch Eltern, die ihre Sprösslinge zur Eingewöhnung angemeldet haben, müssen sich vorerst gedulden.

Ein wenig Ostern für die Kinder

Forschen ist Schwerpunkt des pädagogischen Konzeptes im „ Fuchsbau“. Im April sollte eigentlich die Vollversorgung in der Kita eingeführt werden. Was heißt, dass auch viel mit den Knirpsen über gesunde Ernährung gesprochen wird und Projekte rund ums Essen – wie Obstsalat schnippeln und Aufstrich anfertigen – aufgelegt werden. Der Start wurde zwar verschoben, an der Umsetzung wird nun weiter gefeilt. Das übliche Osterbuffet muss ausfallen, die Erzieher wollen aber wenigstens kleine Süßigkeiten im Garten verstecken, damit die Kinder in kleinen Gruppen suchen können. „Die meisten Präsente, die wir schon gekauft haben, heben wir für den Kindertag auf.“ Dann läuft der „Fuchbau“ hoffentlich wieder auf Normalbetrieb.

Corona-Liveticker: Die aktuelle Lage in Leipzig und Sachsen

Von Mathias Orbeck