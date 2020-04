So retten sich Leipzigs Grandhotels über die Krise

Leipzig

Keine Gäste, kein Umsatz. Das Geschäft der Leipziger Hotellerie liegt wie so vieles in diesen Tagen und Wochen am Boden. 19 000 Betten bleiben leer. Wir haben bei den drei Leipziger Grandhotels nachgefragt, wie sie der Corona-Krise begegnen.

Vorneweg: Michael Klemmer (52/ Vicus Group AG) hat seinen Fürstenhof geschlossen, zieht geplante Renovierungsarbeiten zeitlich vor, kämpft mit Problemen, die mit Lieferketten zu tun haben.

Anzeige

Westin-Direktor Andreas Hachmeister (57) beherbergt 25 Geschäftsreisende, offeriert zudem Zimmer mit wunderbarem Blick auf Leipzig als Homeoffice-Räumlichkeit. Er sagt: „Jeder Euro zählt.“ Guntram Weipert (47), General Manager des Steigenberger, stand das umsatzstärkste Jahr seit Bestehen 2011 ins Haus, ehe er den Schlüssel der Fünf-Stern-Herberge abzog. Jetzt kümmert er sich hauptsächlich um seinen Ausbildungsauftrag bezüglich seiner elf Auszubildenden und die edlen Warmwasser-Leitungen. Azubis kann man nicht in die Kurzarbeit entlassen.

Fürstenhof startet Komplett-Sanierung

Erste Station: Fürstenhof. Michael Klemmer ist auch ohne Gäste im Stress. Nach der Schließung der 1889 eröffneten Hotel-Legende ist vor der Komplett-Sanierung. 45 der 90 Zimmer sollen in einem ersten Gewaltakt entkernt werden und in neuem Gewand erscheinen. „Um am Markt zu bestehen, müssen wir modernisieren, mehr Suiten und mehr Komfort bieten. Und dafür müssen wir Geld in die Hand nehmen.“ Die monatlichen fixen Kosten des Fürstenhofs (Gehälter, Finanzierungen etc.) belaufen sich auf über 180 000 Euro.

Fürstenhof-Inhaber Michael Klemmer nutzt die Zwangspause zur Komplettsanierung seines Hotels. Quelle: Kempner

Während sich Klemmer telefonisch erkundigt, ob der Antrag auf Kurzarbeit für seine 50 Beschäftigten mittlerweile bewilligt worden ist (ja, nach 14 Tagen), bahnt sich Jens Wagenknecht von der Firma Fußboden-Design Wagenknecht mit Parkettproben unterm Arm den Weg durch die Lobby Richtung Musterzimmer. Wagenknecht kann liefern, andere können das nicht. Klemmer: „Nicht nur die Industrie leidet unter brüchigen Lieferketten, auch wir. Wir fahren in Sachen Material und Handwerker momentan auf Sicht, müssen unsere Planungen permanent an die Lage anpassen.“ Vier Millionen Euro sind für die Modernisierung eingeplant, Klemmer will möglichst alle Gewerke/Aufträge an Leipziger Unternehmen vergeben. Eine öffentliche Versteigerung des Fürstenhof-Mobiliars ist in Planung. „Dann können sich Leipziger Bürgerinnen und Bürger ein Stück Geschichte kaufen.“ Klemmer hat den Fürstenhof im Dezember 2018 gekauft und wurde über Nacht vom weltweiten Buchungssystem der Marriott-Gruppe abgeschnitten. „Wir mussten bei null anfangen, der Start aus dem Stand ist uns gelungen“, sagt der omnipotente Geschäftsmann mit Blick auf eine 60-prozentige Auslastungsquote.

Westin: 436 Zimmer, 25 Geschäftsreisende

Ortswechsel, Westin. Andreas Hachmeister empfängt in der riesigen Lobby. Zwei Auszubildende stehen am Empfang, aus den Lautsprechern ertönt Klaviermusik. Auf der Titanic wurde auch bis zuletzt musiziert. Hachmeister ist seit 2005 Chef des 436-Zimmer-Hotels, das zur Event-Hotel-Group gehört. Er hat das Westin zu einem führenden deutschen Konferenz- und Tagungshotel gemacht, die Event-Group mit stattlichen Renditen erfreut. Jetzt ruht der See still, hat Hotelhund Tinka (5) viel Platz, dem heiß geliebten Tennisball hinterher zu jagen. In der Krise ist Eigeninitiative gefragt. „Wir haben gerade 25 Geschäftsreisende hier im Hotel“, sagt Hachmeister, „wir freuen uns über jeden Euro, den wir einnehmen.“

Andreas Hachmeister hat jetzt mehr Zeit für Hund Tinka. Quelle: Kempner

Wie krass das Missverhältnis zwischen Aufwand und Ertrag aktuell ist, zeigt dieser Vergleich: 25 Gäste, 30 Westin-Auszubildende. Pro Kopf und Monat schlägt ein Westin-Azubi mit 1000 Euro zu Buche. Für alle jene, denen die Decke auf den Kopf fällt oder es in der heimischen Wohnung an Ungestörtheit und starkem Internet fehlt, bietet das Westin Home-Office-Zimmer. Der Blick ist herrlich, die Getränke sind gratis, das Bett für den Mittagsschlaf ist gemacht. Kostenpunkt: 60 Euro. Hachmeister will einen Food Truck vors Haus stellen, mit wechselnden Gerichten, die von den Koch-Azubis gezaubert werden. Die bürokratische Hürde „Bonpflicht“ steht noch im Weg. Der drahtige Hundefreund freut sich auch über jeden Euro, der jetzt gespart werden kann. Täglich frische Blumen für mehrere Hundert Euro? Nahezu komplett gestrichen. Vom 13. bis 15. November logiert die deutsche Fußball-Nationalmannschaft im Westin Gegen wen Jogis Helden spielen, steht – wie so vieles – noch nicht fest. Wobei sich hartnäckig das Gerücht Ukraine hält. Es ist durchaus möglich, dass der DFB wegen der zu erwartenden Geisterkulisse neu nachdenkt und nicht nach Leipzig kommt.

Steigenberger: Krise verdirbt bestes Geschäftsjahr

Zu den Stammgästen des Steigenberger gehören Borussia Dortmund und Bayern München. Luxuskader im Luxussegment. Guntram Weipert ist seit Juli 2019 General Manager im Steigenberger, leitete zuvor das Bellerive au Lac in Zürich und das Alpenhotel & SPA Gstaad. „Ich bin glücklicher Leipziger“, sagt der weitgereiste gebürtige Bremer. „Eine tolle Stadt, liebenswürdige Menschen und ein unaufgeregtes Hotel ohne Schwellenängste.“ Ein Hotel, das 177 Zimmer hat und jetzt im Dornröschenschlaf liegt. Keine Touristen, keine Geschäftsreisenden, Stille. „Wir haben uns noch vor der Rede der Bundeskanzlerin in unserem Konzern zu einem geordneten Rückzug entschieden und alle Häuser zugemacht.“ Ja, hat weh getan, tut immer noch weh. „2020 wäre unser bestes Jahr geworden.“

Guntram Weipert hatte sich auf das beste Geschäftsjahr des Steigenberger Grandhotels gefreut – dann kam die Corona-Krise. Quelle: Kempner

103 Beschäftigte sind in Kurzarbeit. Die Auszubildenden des ersten Lehrjahres hat Weipert nach Hause geschickt, die im zweiten und dritten Jahr kommen alle zwei, drei Tage auf Arbeit, werden für den Ernst des Hotellerie-Lebens vorbereitet. Es wird geschrubbt – und vor allem geschraubt. An den Wasserhähnen im gesamten Haus. Laut Hygienevorschriften müssen alle Heißwasser-Leitungen alle drei Tage drei Minuten lang laufen. Auch in der Präsidenten-Suite. Dort wollte es sich eine dreiköpfige Familie aus den USA gut gehen lassen. über die Osterfeiertage und danach, zehn Tage lang. Eine Nacht hätte 4200 Euro gekostet.

Wann es wieder losgeht? Michael Klemmer, Andreas Hachmeister und Guntram Weipert wissen es nicht. Keiner weiß es.

Lesen Sie auch:

Corona-Liveblog unter https://www.lvz.de/ Leipzig/Lokales/Corona-Liveticker-Aktuelle-Lage-in-Leipzig-und-Sachsen-am-7.04.2020

Von Guido Schäfer