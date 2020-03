Sachsen will Kleinunternehmer vor der Insolvenz bewahren und bietet Soforthilfen über die Sächsische Aufbaubank an. Am Montag wurde das Darlehens-Programm um pauschale Zuschüsse erweitert. Trotzdem gibt es weiter Kritik. Wir haben Wirtschaftsminister Martin Dulig (SPD) dazu befragt.