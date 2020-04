Solo-Selbstständige in Leipzig warten noch immer auf Hilfe

Leipzig

Wann kommt das kommunale Hilfsprogramm für Solo-Selbstständige? Die finanzielle Lage wird für Leipzigs freie Künstler immer angespannter. „Durch den Ausfall von Auftritten bis zum Sommer bin ich auf Förderungen angewiesen“, sagt zum Beispiel Leipziger Sängerin Bianca Aristía. „Dass die angekündigte Hilfe noch nicht umgesetzt wurde, macht die Situation sehr schwierig.“

Durchschnittseinkommen bei 1338 Euro

Wie berichtet, hatte die Leipziger Linke bereits am 19. März zu besonderer Unterstützung für „Freiberufler, Solo-Selbstständige und auf Abruf-Beschäftigte“ während der Corona-Krise aufgerufen. Diese hätten ein Durchschnittseinkommen von 1338 Euro, das nun oft wegbreche.

Auch der Leipziger Sängerin Bianca Aristía sind die Auftritte bis zum Sommer wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden. „Dass die angekündigte Hilfe noch nicht umgesetzt wurde, macht die Situation sehr schwierig“, sagt sie. Quelle: privat

Am 9. April erklärte Oberbürgermeister Burkhard Jung ( SPD), das städtische Hilfsprogramm sei noch in Abstimmung mit den Chefs der Ratsfraktionen. Ein erster Anlauf sei zunächst gestoppt worden, weil Bund und Land entsprechende Programme angekündigt hatten. Diese würden sich aber nur auf die Erstattung von Betriebskosten beziehen, so Jung. Das könne vielen Solo-Selbstständigen nicht helfen, weil sie kaum Betriebskosten hätten.

Zuschuss von 1500 bis 2000 Euro

Ob Fliesenleger, Agenturbetreiber, Tontechniker oder Künstler – auf 12 000 bis 20 000 schätzte der OBM die Zahl der Solo-Selbstständigen in Leipzig. Wie viele davon für den angekündigten, einmaligen Zuschuss von 1500 bis 2000 Euro in Frage kommen, darüber wurde in der Folge viel diskutiert. Einigkeit herrschte in einem Punkt: Das Geld soll nur an Solo-Selbstständige fließen, die sich nicht arbeitslos melden. Es wäre also eine Art Äquivalent zum Kurzarbeitergeld, das der Staat an Angestellte zahlt, um Massenarbeitslosigkeit zu verhindern.

Nach LVZ-Informationen haben sich Verwaltung und Fraktionen inzwischen so weit geeinigt, dass Zuschüsse nur an Solo-Selbstständige fließen, also nicht an Kleinstfirmen aus zwei oder mehr Personen. Das soll die Kosten begrenzen, die sicher trotzdem noch weit über jenen drei Millionen Euro liegen werden, welche die Stadt Leipzig per OBM-Eilentscheidung für Auszubildende in Kurzarbeit bereitgestellt hatte.

Vorlage wird Dienstag besprochen

Längst haben das Kultur- und das Wirtschaftsdezernat eine gemeinsame Vorlage zu dem Programm für Solo-Selbstständige vorgelegt. Sie soll am Dienstag noch mal im Ältestenrat und in den Fachausschüssen besprochen werden. Unklar bleibt, ob das Programm danach ebenfalls per OBM-Eilentscheidung in Kraft treten kann. „Unser Ziel ist eine schnellstmögliche Beschlussfassung – spätestens in der Ratsversammlung am 29. April“, versichert Wirtschaftsbürgermeister Uwe Albrecht ( CDU) auf Nachfrage.

Andere Städte waren da schneller, so Schauspieler Larsen Sechert. „Ich finde es schade, dass in der Kulturstadt Leipzig noch nichts passiert, während Künstler in Halle, Dresden oder Berlin unkompliziert und schnell unterstützt werden.“

Von Mark Daniel und Jens Rometsch