Leipzig

Das Gesundheitsamt will die Corona- Test-Ambulanzen im Leipziger Stadtgebiet künftig ausschließlich für bestimmte Personengruppen nutzen. Dazu gehören laut Stadt Menschen mit Krankheitssymptomen, die sich in den letzten 14 Tagen in Risikogebieten aufgehalten haben, enge Kontaktpersonen von Erkrankten sowie Personen aus systemrelevanten Berufen (z.B. medizinischer Sektor, Feuerwehr, Polizei). „Alle anderen Personen mit Erkältungssymptomen werden gebeten, möglichst zu Hause zu bleiben und ihren Hausarzt zu kontaktieren“, heißt es von der Stadt. Zudem bitte das Gesundheitsamt dringend darum, die Test-Ambulanzen nicht auf eigene Faust aufzusuchen.

Grund für die Aufforderung ist anscheinend die Überlastung des Personals. „Mediziner und Pflegpersonal sind mitunter seit zehn Tagen ohne Unterbrechung im Einsatz“, heißt es. Teilweise seien die Menschen damit an der Leistungsgrenze. Testkapazitäten gebe es dagegen genug.

Die Stadt richtete zusammen mit der Feuerwehr außerdem eine weitere Bitte an die Leipziger. Wer allgemeine Fragen zum Coronavirus habe, solle nicht die Telefonnummer 112 anrufen. In den vergangenen Tagen hätten sich Fälle gehäuft, „dass Disponenten nachts Corona-Gespräche führen mussten und dadurch die Leitungen blockiert wurden.“

