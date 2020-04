Stadt Leipzig stundet Gewerbetreibenden und Vereinen die Miete

In den Immobilien der Stadt Leipzig sind rund 700 gewerbliche Mieter und Vereine einquartiert. Wer Einbußen durch Corona hat, dem soll jetzt die Miete gestundet oder in besonderen Härtefällen sogar erlassen werden.

Am 8. April hatten Leipziger Dehoga-Mitglieder vor dem Ratskeller im Neuen Rathaus mehr Unterstützung für Gastronomen gefordert. Zumindest in den städtischen Immobilien soll nun die Miete gestundet oder in besonderen Härtefällen ganz oder teilweise erlassen werden. Quelle: Kempner