Stadtfest Schkeuditz – Künstlerverträge gelten auch im nächsten Jahr

Schkeuditz

Das Stadtfest ist alljährlich ein, wenn nicht sogar das Highlight in Schkeuditz. In diesem Jahr aber findet es coronabedingt nicht statt. Nun hat die Absage auch den Stadtrat beschäftigt. Denn: Die Verwaltung möchte die Verträge mit den Künstlern mit ins nächste Jahr nehmen.

Verträge in Höhe von insgesamt 30 100 Euro

Konkret geht es um Kontrakte in Höhe von insgesamt etwa 30 100 Euro. Ziel des Stadtratsbeschlusses sollte sein, mit den Vertragspartnern zu vereinbaren, dass sie zu denselben Konditionen beim Stadtfest 2021 auftreten. „Die Künstler und Bands sind in besonderem Maße von der Corona-Krise betroffen“, begründete Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) diesen Schritt. „Mit diesem Beschluss können wir als Stadt die freischaffenden Künstler ein Stück weit unterstützen.“ Schließlich bedauerten alle, dass das Stadtfest habe abgesagt werden müssen.

Kritik aus Dölzig

Um den Beschluss umsetzen zu können, sei ein Vorgriff auf den Haushalt für das Jahr 2021 nötig, so Bergner. „Und warum machen wir es diesmal nicht wie sonst auch und verpflichten die Künstler erst mit Beschluss des Haushaltsplanes?“, wollte Stadtrat Heiko Lichtenberger (Freie Wähler Dölzig) wissen. „Wenn der Haushalt fertig ist, kann es sein, dass die Künstler anderweitig gebunden sind“, erläuterte Kämmerin Sylvia Fechner. Selbstverständlich würden derzeit keine neuen Kontrakte abgeschlossen. „Aber diese Verträge sind ja schon da“, sagte Fechner. „Und wir müssen damit irgendwas machen.“

Beschluss einstimmig gefasst

So richtig zufrieden war auch Stadtrat Frank Sachsenröder (Freie Wähler Dölzig) mit dem Beschluss nicht. „Ich hätte gern ein Hintertürchen drin“, gestand er. Dem erteilte die Kämmerin allerdings eine Absage. „Ein Zwischending geht nicht. Wir haben die Verträge und müssen mit ihnen umgehen.“ Neben der Überführung ins nächste Jahr gebe es die Option der Kündigung, erklärte Oberbürgermeister Bergner. Natürlich würde die Stadt mit geringen Kosten aus den Verträgen kommen. „Aber die Vorlage ist ja anders entstanden“, so Bergner. „Wir wollen die Bands binden und sie in dieser schwierigen Zeit unterstützen.“ Am Ende folgten ihm die Stadträte – bei drei Enthaltungen – einstimmig.

Von Linda Polenz