Leipzig

In der Corona-Krise ist vielerorts Kreativität gefragt. Einige Händler, die wir bei der LVZ-Aktion „Wir halten zusammen“ vorstellen, machen es bereits vor. Und auch Leipzigs „ Nachtwächter“ machen – trotz der Zwangspause durch die Allgemeinverfügung des Freistaats – weiter. Zumindest im Internet. Die Gästeführer von „ Treffpunkt Leipzig“, die vor allem die bekannten Nachtwächter-Touren durch die Leipziger City organisieren, bieten ihre Führungen deshalb nun digital an.

„Wenn unsere Gäste nicht nach Leipzig kommen können, bringen wir Leipzig zu unseren Gästen“, beginnen die Beiträge, die auf der Facebook-Seite von „ Treffpunkt Leipzig“ seit gut einer Woche erscheinen. Täglich wird eine andere Sehenswürdigkeit aus der Innenstadt in einigen wenigen, aber nicht minder informativen Sätzen vorgestellt. Dazu gibt es sehenswerte Bilder, etwa von Auerbachs Keller, der Mädlerpassage oder dem Messehaus Petershof.

Wenn unsere Gäste nicht nach Leipzig kommen können, bringen wir Leipzig zu unseren Gästen - Stadtführung mal... Gepostet von Treffpunkt Leipzig am Samstag, 28. März 2020

Ein täglicher Blick auf die Facebook-Seite von „ Treffpunkt Leipzig“ lohnt sich also – auch für eingefleischte Leipziger, die so vielleicht noch etwas über ihre Stadt lernen können. Wer den Nachtwächtern überdies helfen will, kann auf treffpunktleipzig.de Gutscheine für Touren nach der Krise ordern.

Von CN