Stadtgeschichtliches Museum sendet nun täglich Hoffnungszeichen

Leipzig

Ausgerechnet ein Pestpokal? Doch in ihm steckt viel Symbolik. Ein Leipziger Bürger stiftete diesen vergoldeten Kelch als Dank für das Abklingen der Pest im Jahr 1632. In Leipzig – damals mit etwa 13 000 Einwohnern – wurde viel getan, um der Seuche Herr zu werden. Gebäude, in denen Betroffene wohnten, wurden abgeriegelt, Menschen mit Kontakt zu Pestkranken isoliert, vor Ansammlungen wurde ausdrücklich gewarnt. Kurzfristig stellte der Stadtrat zusätzliche Ärzte, Hilfspersonal sowie Pfarrer ein, um die Vorsorge, Behandlung und Fürsorge sicherzustellen.

Momente des Nachdenkens und Schmunzelns

Der Kelch gehört zu den Sammlungen des Stadtgeschichtlichen Museums, das wie andere öffentlichen Einrichtungen derzeit für den Publikumsverkehr gesperrt ist. Das will nun ein „ Hoffnungszeichen“ setzen, damit Menschen aus der reichhaltigen Historie Leipzigs während der Corona-Krise Trost und Ermutigung schöpfen können.

„Wir sind ja keineswegs die erste Generation, die in Leipzig mit gesamtgesellschaftlichen Herausforderungen, Pandemien, Kriegen und Umwälzungen konfrontiert wird, damit zu leben lernte und letztlich doch zu einem gestärkten Neuanfang fand“, betont Anselm Hartinger, der Direktor. Täglich solle daher ein Objekt der Museumssammlung als Hoffnungszeichen auf der Museumswebsite und in den sozialen Netzwerken vorgestellt werden. Kunsthistorikerin Ulrike Dura: „Wir tun dies, weil wir überzeugt sind, dass unsere Objekte aus der Geschichte heraus auch für heute etwas zu sagen haben – und wenn dies ein Moment des Nachdenkens, der Erkenntnis oder auch des Schmunzelns in einer so bedrückenden Situation ist.“

https://www.stadtgeschichtliches-museum-leipzig.de

Von M.O.