Start der Abschlussklassen – Landesamt verpackt Masken für alle Leipziger Schulen

Das wird eine logistische Meisterleistung: Mitarbeiter des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) verpacken am Freitagnachmittag 30 000 Schutzmasken und 5500 Flaschen Desinfektionsmittel. Sie sind für Schulen der Region Leipzig bestimmt. Organisiert wie beim Drive-In einer Fastfood-Kette holen sich die Bildungsstätten die Kartons am Sonnabend in der Leipziger Nonnenstraße ab. Hintergrund: Ab Montag kehren die ersten Schüler in ihre Klassenräume zurück. Zumindest für die Abschlussklassen – zuerst in den Gymnasien – geht es wieder los, damit diese sich bei Konsultationen auf ihr Abitur und die Prüfungen vorbereiten können.

Erstausstattung für Schüler und Lehrer

„Die Masken sind als Erstausstattung für Schüler und Lehrer vorgesehen“, sagt Roman Schulz, der Sprecher des LaSuB. „In den Abschlussklassen gibt es jetzt keinen regulären Unterricht mehr. Ziel ist nur die Vorbereitung der schriftlichen und mündlichen Prüfungen.“ Die Oberschulen, Förderschulen sowie Berufsschulen haben zwei Tage länger Zeit, den Neustart ihrer Abschlussklassen zu organisieren. Dort beginnen ab Mittwoch die Konsultationen.

Strenge Hygienevorschriften in den Schulen

Dabei gelten strenge Hygienevorschriften, die die Schulen gewährleisten müssen. Die Schüler werden belehrt, müssen beim Betreten der Gebäude beispielsweise die Hände desinfizieren. Am Vortag jeder Konsultation oder Prüfung werden die Räume und Tische professionell gereinigt. Das Lernen erfolgt in Gruppen, dafür sind entsprechend viele Räume bereitzustellen. Die Lehrer müssen durchsetzen, dass Mindestabstände eingehalten werden – auch während der Pausen soll es keine Gruppenbildung geben. Für die Toilettenbenutzung während der Prüfung sind Laufwege auszuweisen, die Begegnungen verhindern. Lehrkräfte, die zu einer Risikogruppe gehören, sollen möglichst nicht eingesetzt werden.

Schulträger müssen weitere Masken besorgen

Eigentlich ist die Ausstattung mit Masken und Desinfektionsmittel Sache des Schulträgers. Um der besonderen Situation und der Kürze der Zeit gerecht zu werden, betont Schulz, sei der Freistaat Sachsen mit „Starterpaketen“ eingesprungen. Wann und in welcher Form die restlichen Klassen sowie die Grundschulen zum Unterrichtsbetrieb zurückkehren, ist noch nicht entschieden. „Die Schulträger haben dann aber genügend Zeit, sich darauf vorzubereiten.“

