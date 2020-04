Streaming-Tipps von Norbert Wehrstedt: Welche Serien sich lohnen – und welche nicht

Leipzig

Zappst du noch oder streamst du schon? 24 Millionen surften hierzulande Ende 2019 auf den einschlägigen Portalen. Zwei Millionen mehr als Mitte des Jahres, wobei der steilste Anstieg bei den über 50-Jährigen lag. Das ZDF hat das Signal verstanden, die ARD nicht.

Dabei könnte man von der Arte-Mediathek lernen. Darin liegen Angebote, die es nur dort gibt. Darunter Filmperlen. Disney, gerade erst gestartet, dürfte es schwer haben: zu mutlos, zu fantasiearm. Die Serie „The Mandalorian“ erweist sich denn auch rasch als reichlich schaler Cocktail fremder Ideen in Star-Wars-Kulissen.

Wirklich ernst nehmen kann man bei den Streaming-Portalen aber ohnehin nur jene, die originelle Eigenproduktionen anbieten. Was also sollte man gerade sehen – und was als seriellen Stundenklau übergehen?

LVZ-Film-Experte Norbert Wehrstedt. Quelle: Andre Kempner

Drei Serien-Produktionen sind im Moment überragend: „zerozerozero“ (Sky, bald Amazon), „ Narcos: Mexico 2“ ( Netflix) „Im Sumpf“ ( Netflix). „zerozerozero“ kommt aus der grandiosen italienischen Qualitätswerkstatt Cattleya („Gomorrha“, „Suburra: Blood on Rome“), wieder gestrickt von Roberto Saviano (Vorlage) und Stefano Sollima („Sicario 2“). Geschichten um den Weg des Kokains von Mexiko nach Kalabrien, um mörderische Polizisten, Drogenkartelle, eine Reederei, geführt von zwei Geschwistern, und einen alten Paten der ’ Ndrangheta, der versteckt unter der Erde lebt. Eine dreigeteilte Story, die ständig Haken schlägt und in fiebrigen Kino-Bildern lebt, knappe Dialoge und hinreißende Darsteller. Schlichtweg grandios!

Brillante Darsteller

Was auch auf „ Narcos: Mexico 2“ zutrifft. Nun ziehen eine Handvoll hemdsärmeliger DEA-Agenten gegen das Sinaloa-Kartell um Felix Gallardo in den Drogenkrieg – und treffen auf jede Menge Korruption in Polizei und Politik. Brillante Darsteller, eine Fotografie, die Bewegung ebenso liebt wie Hell-Dunkel-Gemälde, und wieder eine ungemein sinnliche Erzählweise. Erstklassig! Muss weitergehen!

Aus Polen, eine der weltweit aufregendsten Kinematografien, stammt „Im Sumpf“ von Jan Holoubek (Sohn des Ex-Filmstars Gustaw Holoubek). Kino der moralischen Beunruhigung in fünf atmosphärisch dichten Teilen. Eine düstere schlesische Kleinstadt, Mitte der 80er: Im Wald werden eine Prostituierte und ein Jugendbetreuer ermordet, zwei Journalisten ermitteln. Müde, grau und desillusioniert der Ältere, voller Illusionen der Jüngere. Die Partei blockiert, die Polizei intrigiert, im Hotel gibt’s Sex gegen Devisen und Dissidenten landen im Knast. Kein Mixen von Genres, sondern Krimi pur, exakt in Zeit-Ausstattung und sozialer Stimmung.

Enttäuschung aus Österreich

Sehenswert: „Unorthodox“ ( Netflix), eine deutsche Produktion um eine junge Jüdin, die vor orthodoxen religiösen Zwängen aus New York nach Berlin flieht. Maria Schrader („Vor der Morgenröte“) führt behutsam Regie, das Skript auf der Basis des autobiografischen Romans von Deborah Feldman stürzt nirgends in Besserwisserei und moralische Belehrungen.

Nach dem stilsicheren „M“ nun eine herbe Enttäuschung aus Österreich: „Freud“ ( Netflix) von Marvin Kren. Hirnrissige Hypnose-Visionen (gern aus John Hustons Langweiler „Freud“ geborgt) und unverdaute Anleihen aus dem deutschen Filmexpressionismus der 20er wechseln mit Versuchen, einen Thriller zu konstruieren. Das ist erzählerisch alles so wie der Hauptdarsteller heißt: Finster.

Kindisch und dilettantisch

Dieser Krampf ist allerdings nicht der einzige Flop bei Netflix. „Kalifat“ (schwedische Teenie-Polizistin verhindert mit Telefonaten nach Raqqa Anschlag und rettet abtrünnige IS-Muslime) ist so kindisch wie „Verstecken ist vergeblich“ nur dilettantisch: Tochter der Ex-Frau eines Mexiko-Kriminellen unter neuer Identität in Spanien wird entführt.

Dagegen kann man einiges Vergnügen an „The English Game“ haben: die schwere Geburt des Malocher- Profifußballs in Englands viktorianischen Zeiten. Kern-Dialog bei der Sammlung für den Arbeiterklub: „Aber brauchen sie ihr Geld nicht fürs Leben? – Sicher, aber ebenso Fußball.“

Der Deutschland-Hit bei Netflix hieß am Wochenende „Haus des Geldes“ (4. Staffel): der Einbruch einer wüsten Truppe unter Führung eines Superhirns in die Bank von Spanien. Ein Rätsel. So viel küchenpsychologischer und kellerphilosophischer Stuss wird selten geredet – und versendet.

Die interessante der Mediatheken

Von den Mediatheken ist sicher das ZDF die interessanteste – mit ein paar Spitzenprodukten. „24 Hours – Two Sides of Crime“ aus Belgien etwa, die weitaus origineller und überraschender als die Netflix-Serie von einem Bankeinbruch erzählt, mal aus Sicht der Polizei, mal aus Sicht der Täter. Sehr spannend. Ebenso „The Bay“ ( England) über eine taffe Polizistin, ein verschwundenes Geschwisterpaar und prekäre Familien in einem windigen, kühlen Küstenort. Krimi satt, gottlob ohne jede Beimischung.

Bei Amazon fiel zuletzt „Hunters“ etwas aus dem Rahmen: Eine Gruppe von Spezialisten jagt heute Nazis in den USA. Das ist – natürlich – eine Satire, aber leider viel zu geschwätzig und ohne erzählerische Fantasie.

Apropos. Letzte Woche ist ja nun auch wieder „Westworld“ ( HBO, 3. Staffel) an den Start gegangen, eine überaus krude Kopfgeburt um einen Vergnügungs-Park mit rebellierenden Roboter. Also die abstruse Version von „Real Humans“ aus Schweden. Jetzt gehen die Mensch-Maschinen zur Rache außerhalb des Parks mörderisch um, während im Park eine ganz neue Welt aufgemacht wird: Die Nazis sind da.

Im Liveticker: Die aktuelle Corona-Lage in Leipzig und Sachsen

Von Norbert Wehrstedt