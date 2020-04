Stundung – Markranstädts Bürgermeister rüffelt SPD und Grüne

Markranstädt

Der Markranstädter Bürgermeister Jens Spiske (parteilos) hat auf die Anfrage der Stadtratsfraktion von SPD/Grüne zur Stundung der Gewerbesteuern (die LVZ berichtete) deutliche Worte gefunden. „Wir haben das bereits seit Beginn der Corona-Maßnahmen so gemacht“, sagte er und verwies dabei auf einen entsprechenden Erlass der obersten Finanzbehörde vom 19. März. „Dazu brauchte es keines gesonderten Hinweises der Fraktion.“

„Unbürokratisch in drei Tagen“

Wie Spiske weiter ausführte, seien in Markranstädt etwa 1400 Gewerbebetriebe angemeldet, von denen rund 300 Gewerbesteuer zahlen. Bisher seien im laufenden Quartal Steuerforderungen in Höhe von insgesamt 59 000 Euro gestundet worden. „Diese befinden sich in einer Spanne von 2200 bis 33 000 Euro, im Einzelfall sind es jedoch überwiegend geringe Beträge“, so der Bürgermeister. Die Stundungen seien bereits zu Beginn der Corona-Krise unbürokratisch innerhalb von drei Tagen bearbeitet und zinslos gestellt sowie an die Steuerbehörde weitergeleitet worden. „Das bedeutet, dass die Vorauszahlungen bis zum 15. August ausgesetzt sind.“ Zusätzlich könnten Gewerbesteuern auf null gesetzt werden, teilte Spiske weiter mit. In der Summe seien dies 238 000 Euro. „Dies bedeutet für die Stadt zunächst einen Ausfall in der genannten Höhe. Er muss aber ganz oder in Teilen nachgezahlt werden.“

„Schön klingende Forderung“

Gleichzeitig wies der Bürgermeister darauf hin, dass Kleinstunternehmen, die keine Gewerbesteuer zahlen, von einer Stundung demzufolge gar nichts hätten. Ihnen könnten bestenfalls die Hilfsmaßnahmen von Bund und Land helfen. Insofern sei die Forderung der Stadtratsfraktion SPD/Grüne eine „vordergründig schön klingende Forderung“, sie treffe aber im Wesentlichen nicht die, denen geholfen werden muss. Die Stadt könne allerdings dazu beitragen, krisenbedingte Auftragsausfälle im Einzelfall abzumildern. „Das tun wir auch, indem wir beispielsweise geplante Maßnahmen in den Schulen vorziehen, um lokale Handwerksbetriebe in diesen Zeiten ganz bewusst zu beauftragen.“

„Deutliche Einbußen im Steueraufkommen“

Nach der Krise rechnet Spiske mit „deutlichen Einbußen im Steueraufkommen insgesamt“, sodass jetzt sehr viel Augenmaß und Vorsicht im Umgang mit den Finanzen der Stadt geboten sei. „Populistische Forderungen, nur um sich politisch beliebt zu machen, sind aus meiner Sicht in der jetzigen Zeit unangebracht“, kritisierte er unter anderem mit Blick auf das Thema Stundung der Grundsteuer, das gerade ebenfalls die politische Runde macht.

Von Rainer Küster