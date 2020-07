Leipzig

Erkrankt ein Corona-Infizierter desto schwerer, je mehr Neandertaler im eigenen Stammbaum ihr Erbgut hinterlassen haben? Genau das vermuten die Leipziger Paläogenetiker Svante Pääbo und Hugo Zeberg. In einer jetzt auf einem sogenannten Preprint-Server zu lesenden Studie stellen die zwei Forscher die These auf, dass der „wesentliche genetische Risiko-Faktor für eine schwere Covid-19-Erkrankung vom Neandertaler“ stamme.

Begründer der Paläogenetik: Seit 1997 forscht Professor Svante Pääbo, 65, in Leipzig. Quelle: André Kempner

Das Papier ist allerdings noch nicht regulär veröffentlicht. Es durchläuft aktuell die „Peer Review“. Dieses in der Wissenschaft übliche Verfahren hat kürzlich bei einer Vorveröffentlichung des Virologen Christian Drosten Schlagzeilen gemacht: Die Bild-Zeitung bauschte die – erwünschte – fachliche Kritik von Kollegen auf und erweckte damit den Anschein, als wäre die Studie damit hinfällig.

Seit 2010 weiß man, dass der Neandertaler nicht ausgestorben ist

Auch unter dem Text aus dem Leipziger Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie sind auf der „bioRxiv“-Internetseite bereits kritische Kommentare gelistet. Das bedeutet aber nicht, dass die These falsch sein muss. Pääbo, einer von fünf Direktoren des Leipziger Instituts, genießt in der Wissenschaft ein enormes Ansehen. Der 65-jährige Schwede gilt als Erfinder der Paläogenetik: der genetischen Analyse prähistorischer Funde. Seit 1997 forscht er in Leipzig. An wissenschaftlichen Auszeichnungen fehlt ihm eigentlich nur noch der Nobelpreis, mit dem er aber regelmäßig in Verbindung gebracht wird.

Seit 2010 wies Pääbo in mehreren Studien nach, dass der Neandertaler vor 40 000 Jahren keineswegs ausstarb, wie man bis dahin glaubte. Vielmehr erzeugten Neandertaler und Homo Sapiens gemeinsamen Nachwuchs. Verteilt auf die heutige Menschheit haben nach Pääbos Schätzung stolze 40 Prozent des Neandertaler-Genoms überlebt. Allerdings nicht gleichmäßig verteilt auf alle heute lebenden Menschen. An dieser Stelle kommt das Covid-19-Risiko ins Spiel.

Acht Prozent der Europäer haben die Risiko-DNA

Pääbo und Zeberg nahmen einen Abschnitt auf dem Chromosom-3 der menschlichen DNA ins Visier. Denn genau an dieser Stelle hatte eine andere Forschergruppe im Erbgut von rund 1600 Covid-19-Patienten aus Italien und Spanien eine Entdeckung gemacht: Bei schweren Krankheitsverläufen lag häufig eine bestimmte Variante von sechs Genen auf diesem Chromosom-3 vor. Pääbo vermutete bereits aus seiner früheren Forschung, dass die menschliche Immunabwehr von Neandertaler-Erbgut beeinflusst sei. Also verglichen Zeberg und er die DNA der Corona-Erkrankten unter anderem mit den genetischen Überbleibseln eines Neandertalers, der vor etwa 50 000 Jahren dort lebte, wo heute Kroatien ist. Und tatsächlich: Auch bei ihm fanden sich die sechs Gene in der riskanten Variante.

Die Rekonstruktion einer Gruppe Neandertaler im Neandertaler Museum in Krapina, Kroatien. Quelle: dpa; Johannes Krause/Atelier Daynes/Kovacic/Radovcic

„Wenn man diese Genvarianten trägt, hat man ein erheblich höheres Risiko, schwer an Covid-19 zu erkranken“, erklärte Pääbo in einem Radio-Interview dem Mitteldeutschen Rundfunk. Sei die Konstellation sowohl vom Vater als auch der Mutter vererbt, folge auf eine Corona-Infektion mit dreimal so großer Wahrscheinlichkeit ein schwerer Verlauf, bei nur einem Elternteil sei das Risiko um den Faktor 1,7 erhöht. Die betreffenden Neandertaler-Gene treten der Studie zufolge bei Afrikanern fast gar nicht und bei acht Prozent der Europäer auf. In Südasien seien schätzungsweise 30 Prozent der heute Lebenden betroffen. Besonders hoch sei der Anteil in Bangladesch: 63 Prozent.

Nur ein Zufallsbefund?

Auf der „bioRxiv“-Plattform bezweifeln allerdings einige Kommentatoren die Relevanz. Ob nicht andere Faktoren wie Alter, Vorerkrankungen und medizinische Versorgung die Sterblichkeit Infizierter weit stärker beeinflusse, geben gleich mehrere zu bedenken. Für David Curtis, der am Londoner University College genetische Risiken erforscht, steht und fällt das Leipziger Ergebnis mit der Qualität der ursprünglichen Datenerhebung an den italienischen und spanischen Patienten: Wenn es sich da nur um einen Zufallsbefund handle, sei auch die Neandertaler-These gegenstandslos.

In Pääbos Bild wiederum passt, dass Zeberg und er keinerlei Übereinstimmung im Erbgut der Covid-Erkrankten mit Denisovaner-DNA fanden. Denisovaner sind eine weitere prähistorische Menschenart, von deren Erbinformationen nach Pääbos Erkenntnis vor allem im Hochland von Tibet viel übrig blieb: Dort, wo die Luft dünn ist, und man eine besonders gute Lunge benötigt, um ausreichend Sauerstoff einzuatmen.

