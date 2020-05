Veranstalter halten an Disco-Nacht fest

Taucha

Der Tauchaer Moderator Roman Knoblauch und Veranstalterin Ariane Ohmenzetter wollen die von ihnen organisierte 1. Tauchaer Disco-Nacht auf jeden Fall durchführen. Zwar musste wegen der Corona-Krise der ursprüngliche Termin am 8. Mai abgesagt werden, doch soll dieser so bald wie möglich nachgeholt werden. „Wir sind flexibel und werden zeitnah auf mögliche weitere Lockerungsmaßnahmen reagieren. Da warten wir jetzt von Entscheidung zu Entscheidung ab“, teilt Knoblauch der LVZ mit. Man hoffe, dass bald auch wieder Veranstaltungen mit bis zu 500 Personen stattfinden können.

Wochenenden reserviert

„Wir halten in jedem Falle daran fest, in den nächsten Monaten die Disco-Nacht durchzuführen, das ist das erklärte Ziel. Die Tauchaer haben verdient, wieder mal feiern zu können. Es sollten doch nicht alle Termine im Festjahr der Pandemie zum Opfer fallen“, so Knoblauch. Für verschiedene Wochenenden sei die Mehrzweckhalle als Veranstaltungsort in Absprache mit der Stadt Taucha optional gesichert worden. „Wir legen los, sobald es dafür nach der Anmeldung beim Gesundheitsamt grünes Licht gibt. Gesundheit und Sicherheit gehen natürlich vor, Auflagen werden auf jeden Fall eingehalten“, so Knoblauch. Alle gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit, eine Rückgabe sei aber auch möglich.

