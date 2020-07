Taucha sagt Herbstball 2020 ab

Taucha

In diesem Jahr wird es keinen „Ball der Bürger und Vereine“ in Taucha geben. Die 16. Auflage wurde jetzt abgesagt und soll erst 2021 stattfinden. Darauf haben sich die Mitglieder des Organisationsteams aus Tauchaer Vereinen, der Stadtverwaltung und Caterer Maik Quinque schweren Herzens verständigt, teilten die Organisatoren mit. Im November 2019 hatten sich die Gäste des 15. Tauchaer Herbstballs nach einem stimmungsvollen Abend mit „Auf Wiedersehen im nächsten Jahr“ verabschiedet. Doch daraus wird wegen des Corona-Geschehens nun nichts.

Zu viele offene Fragen

„Wir ziehen lieber jetzt die Reißleine, denn es weiß keiner, wie sich die Lage um den Virus weiter entwickeln wird. Nach jetziger Situation hätten wir, wenn überhaupt, vielleicht gerade mal 250 Gäste in die Mehrzweckhalle lassen können. Ob die Sicherheitsmaßnahmen dann gute Voraussetzungen für ein festliches Ballerlebnis bieten würden, bleibt auch dahingestellt“, so Veranstaltungsprofi Quinque. Hinzu käme ein größerer finanzieller Aufwand und bei einer kurzfristigen Absage die aufwändige Rückabwicklung der Eintrittsgelder aus dem Vorverkauf. „Die Stornierung der bereits geschlossenen Verträge ist jetzt schon ein Problem“, erklärt der Mit-Veranstalter.

Nun Tanz in den Frühling?

Doch so ganz wollten die Organisatoren den Dampf doch nicht aus dem Kessel lassen. „Wir wissen, dass die Tauchaer gerne feiern. Vielleicht tanzen wir als Ausgleich am 20. März 2021 gemeinsam in den Frühling. Sollte auch das nichts werden, dann bliebe uns immer noch der 20. November 2021 als Neuauflage für den 16. Herbstball“, zeigten sich die Teammitglieder weiter optimistisch.

Von Reinhard Rädler