Taucha verzichtet noch auf Mittwochsmarkt

Taucha

Auch in dieser Woche wird es trotz entsprechender Signale aus Dresden in Taucha keinen Wochenmarkt geben. „Bisher gibt es nur die Medieninformation, wonach an mobilen Verkaufsständen unter freiem Himmel wieder verkauft werden darf. Aber eine entsprechende Verfügung oder Anordnung mit den konkreten Festlegungen, was erlaubt ist und was nicht, die fehlt noch“, erklärte am Dienstag auf LVZ-Nachfrage Tauchas Bürgermeister Tobias Meier ( FDP). Nach Rücksprache mit dem Landratsamt Nordsachsen warte die Stadt in Zeiten der Corona-Krise lieber ab, bis etwas Rechtsverbindliches aus der Landeshauptstadt vorliegt.

Markt nächste Woche?

Zuletzt gab es am 18. März in Taucha das Marktgeschehen. Sollte nach der Kabinettssitzung am späten Dienstagnachmittag oder frühen Abend eine entsprechende Verfügung aus Dresden veröffentlicht werden, wäre das für Taucha organisatorisch zu spät, so Meier. „Aber für nächste Woche würden wir gern wieder für Frischwaren den Tauchaer Mittwochsmarkt eröffnen, dann natürlich mit den nötigen Abstandsregelungen zwischen den Ständen“, sagt das Stadtoberhaupt.

Von Olaf Barth