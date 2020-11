Teil-Quarantäne in Wachauer Kita

Markkleeberg

In der Wachauer Kita Kinderland gibt es einen bestätigten Corona-Fall. Eine positiv getestete Erzieherin befände sich bis zum 27. November in Quarantäne, bestätigt Annette Mihatsch vom Betreiber AWO Kita und ambulante Dienste GmbH. Drei weitere Erzieherinnen hätten sich daraufhin in freiwillige Quarantäne begeben.

Zur Sicherheit: 25 Kinder dürfen nicht rein

Aus Sicherheitsgründen müssen auch 25 von insgesamt 67 Kindern zu Hause bleiben. Betroffen sind sieben Kinder der Sonnengruppe der Krippe, vier Kinder der Jupitergruppe und 14 der Erde-Gruppe des Kindergartens.

Das Gesundheitsamt sei eingeschaltet, doch liege noch keine Rückmeldung vor. Die Quarantäne gelte solange, bis es anderweitige Verfügungen gebe. Auch könne man bis dahin keine verbindlichen Antworten zu Quarantänefristen oder möglicherweise angeordneten Corona-Tests geben, erklärt Mihatsch.

Für alle anderen Gruppen läuft der Kita-Betrieb weiter. Da die gesamten Abläufe mit einer Versorgung der Kinder trotz reduziertem Personals neu geregelt werden müssen, gelten ab kommenden Montag geänderte Öffnungszeiten von 6 bis 16 Uhr. Eltern müssen ihre Kinder vor der Tür abgeben.

Von Gislinde Redepenning