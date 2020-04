Torhaus Dölitz plant ein „virtuelles Diorama“ mit mehr als 12.126 Figuren

Leipzig

12 126 Figuren – so viele stehen auf dem Diorama, das die Kampfhandlungen des 18. Oktober 1813 auf dem südlichen Schlachtfeld der Völkerschlacht rund um die Ortschaften Dölitz, Probstheida und Holzhausen zeigt. Doch die 25 Quadratmeter große Szene ist derzeit nicht zu besichtigen. Wie andere Museen auch, hat das Torhaus Dölitz “coronabedingt“ geschlossen. Und der Verein Zinnfigurenfreunde Leipzig kann seine Schätze dem Publikum derzeit nicht zeigen.

Spenden auch für sozial-ökologisches Projekt

Osterfeuer, Museumsnacht und andere Veranstaltungen fallen ebenfalls aus. Dem Verband Jahrfeier Völkerschlacht bei Leipzig 1813, der das Torhaus in der Helenenstraße betreibt, sowie dem Verein Zinnfigurenfreunde gehen Einnahmen aus dem Publikumsverkehr verloren – doch die Betriebskosten für das einstige Wasserschloss Dölitz, von dem hauptsächlich das Torhaus erhalten ist, sind weiterhin aufzubringen. Deshalb hat der Verband nun eine Hilfsaktion gestartet, will ein „virtuelles Diorama“ erstellen. „Unser Ziel ist es, die Figurenzahl unseres größten Dioramas im Museum zu überbieten“, erklärt Michél Kothe, der Geschäftsführer des Verbandes. Wer mitmachen möchte, kann eine Figur für einen Euro erwerben. Mittlerweile sind knapp 1000 Figuren verkauft – bis zum Rekord von 12 126 Figuren ist aber noch ein gewaltiger Weg zurückzulegen. Dabei denkt der Verband auch an andere. Wer zehn Figuren erwirbt, spendet automatisch für ein sozial-ökologisches Projekt in Dölitz – denn zehn Prozent der Einnahmen fließen dorthin. „Welches es ist, werden wir am Ende der Aktion gemeinsam mit dem Bürgerverein Dölitz festlegen“, kündigt Kothe an.

Dioramen aus der Dunkelkammer auf Homepage

Das „virtuelle Diorama“ wird übrigens nicht auf der Homepage des Torhauses Dölitz zu sehen sein. Es wird aber eine geeignete Form gesucht, die Rekordjäger im Museum zu benennen. „Es ist wirklich nur eine Spendenaktion, um Einnahmeausfälle zu kompensieren und Leute zu animieren, ein virtuelles Diorama zu schaffen“, so Kothe. Die erste Idee: Es entsteht ein Zinnfigurendiorama ohne militärischen Hintergrund, in dem die Spendernamen verewigt sind.

Damit die Leute immer etwas zu sehen haben, sind auf der Homepage Dioramen aus der Dunkelkammer zu sehen. Hintergrund: Das Museum beherbergt mehr Dioramen als in der Dauerausstellung zu sehen sind. in regelmäßigen Abständen werden jetzt welche online vorgestellt. Vorbereitet wird zunächst das Torhausfest am 10. Mai. Ob es wirklich stattfinden kann, steht aber in den Sternen.

Sonderschau zum alten Japan verschoben

Die nächste Sonderschau „SHOGUN packt aus“ ist auf den Juni verschoben worden. Die KLIO-Arbeitsgruppe SHOGUN will dann zinnfigürliche Schätze zeigen, die im Verlauf ihrer mehr als 30-jährigen Geschichte entstanden sind. Zu sehen sind flache und plastische Einzelfiguren, Serien und Dioramen, die einen faszinierenden Einblick in die Geschichte und Kultur des alten Japan geben – vom Bauern über die Samurai bis hin zum Kaiserhof.

Hier ist das Spendenkonto: Torhaus Dölitz – VJV b. Leipzig 1813 e.V.; IBAN: DE61860555921090087051, BIC: WELADE8LXXX Verwendungszweck: „Virtuelles Diorama“ – Erhalt Torhaus Dölitz mit Museum und Parkanlage.

http://www.torhaus-doelitz.eu/

Von Mathias Orbeck