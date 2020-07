Trotz Corona: Grundschulklassen in Leipzig werden dichter besetzt

Leipzig

Bis vor wenigen Tagen war die Welt noch in Ordnung an der 31. Grundschule in Leipzig-Probstheida. Zwar ist der 1998 eröffnete Containerbau in der Franzosenallee arg in die Jahre gekommen – und längst zu klein. Doch Besserung ist ebenfalls in Sicht. An der nahe gelegenen Thierschstraße baut die Stadt Leipzig seit 2018 eine neue, größere Schule samt Sporthalle für über 500 Kinder. Sie soll in diesem Jahr fertig und bis zu vierzügig belegt werden.

Kinder müssen enger zusammenrücken

Vor wenigen Tagen erfuhren die Eltern der Klassenstufe zwei jedoch, dass ihre Kinder nach den Sommerferien deutlich enger zusammenrücken müssen. Das habe nichts mit den Raumkapazitäten, auch nichts mit einem eventuellen Lehrermangel zu tun, hieß es zur Begründung.

Vielmehr sinke die Zahl der Eleven in diesem Jahrgang, der von Anfang an dreizügig eingeschult wurde, durch den Wechsel einiger Kinder zu anderen Einrichtungen (wie Förderschulen) voraussichtlich auf 52. In Sachsen liege der Klassenteiler bei 28 Kindern. Folglich müssten die drei zweiten Klassen zu zwei dritten Klassen umgeformt werden.

Klasse 2C wird auseinandergerissen

Bei den Eltern und Kindern stieß das auf wenig Verständnis. Am allerwenigsten bei den Eltern und Kindern der Klasse 2C. Denn die Schule will das Problem so lösen, dass die A und die B bestehen bleiben. Die Kinder aus der C-Klasse werden auf die A und B verteilt, also ab 31. August auseinander gerissen.

Als das in der vergangenen Woche spruchreif wurde, versammelten sich viele Betroffene vor der Containerschule. Sie malten Plakate und hingen diese an den Zaun.

Drei Infektionen an Grundschulen

Es sei unverantwortlich, ausgerechnet in Corona-Zeiten die Klassenstärken auf 26 Kinder zu erhöhen, war unter anderem zu hören. An Grundschulen in den Leipziger Ortsteilen Holzhausen, Marienbrunn und Anger-Crottendorf waren im Juni einzelne Kinder positiv auf das Virus getestet worden. In allen drei Fällen fiel der Unterricht für die gesamte Klasse zeitweilig aus.

Niemand könne wissen, wie sich die Pandemie-Situation nach den Sommerferien darstelle, argumentierten die Eltern. Sie verwiesen auch auf das jüngste LVZ-Interview mit Nancy Hochstein, der Vorsitzenden des Stadtelternrates. Sie hatte als gravierendstes Problem an Leipzigs Schulen den Platzmangel kritisiert: „Die Klassenräume waren schon vor Corona total überfüllt.“

Rolle Rückwärts nach einem Jahr?

Besonders verkehrt sei das Festhalten des Landesamtes für Schule und Bildung (LaSuB) am Klassenteiler in Probstheida. Denn ein Jahr später müsse die betroffene Altersstufe höchst wahrscheinlich sowieso wieder auf drei Klassen aufgespalten werden. Durch die rege Bautätigkeit im benachbarten Sonnenpark, aber auch den Generationenwechsel in anderen Wohnanlagen sei ein Zuwachs der Schülerzahl in der Klassenstufe 4 absehbar.

Ein Hin und Her benachteilige vor allem die Kinder mit besonderem Förderbedarf. Das erklärten die Eltern auch zwei LaSuB-Vertretern, die an dem Nachmittag sofort zu der Aktion vor der Schule erschienen waren, um mit ihnen zu sprechen.

Behörde beharrt auf aktueller Zahl

Die Schulbehörde habe den Fall danach überprüft, müsse aber an ihrer Vorgabe festhalten, erklärte nun LaSuB-Sprecher Roman Schulz auf LVZ-Nachfrage. „Seit 18. Mai läuft der Unterricht an Sachsens Grundschulen wieder im Regelbetrieb. Wir gehen davon aus, dass die Schülerzahl in Probstheida auch im Jahr darauf nicht wieder anwächst. Alles andere wäre hypothetisch.“

Die Eltern aus Probstheida sehen das anders. Bisher habe es immer an der Schwelle zur vierten Klasse etliche „Rückläufer“ von anderen Schulen gegeben. Sie haben sich jetzt unter anderem an Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) und den Landeselternrat gewandt, wollen an diesem Mittwoch außerdem vor der Stadtratssitzung in der Kongreßhalle demonstrieren.

Von Jens Rometsch