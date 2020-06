Zwenkau

Der Saisonstart im Waldbad Zwenkau ist eine Woche her. Schwimmmeister Heiko Reick, der sein neues Amt im April unter besonderen Corona-Bedingungen angetreten hat, zieht eine positive Bilanz. Zahlreiche Stammgäste, die auch von weiter her anreisten, haben seitdem den Sprung ins kühle Nass genossen.

Bänke und Sitzgruppen sind gesperrt

Bademeister Heiko Reick und seine Mitarbeiter haben in diesem Jahr nicht nur die Wiese frisch gemäht, Filtertechnik und die Becken auf Vordermann gebracht – so wurde beispielsweise der Boden im Planschbecken für die Kinder in einem kräftigen Blau neu gefliest – sondern auch zahlreiche Markierungen und Abstandshalter aufgeklebt, Hinweise aufgehängt sowie Bänke und Sitzgruppen mit Hunderten Metern Flatterband abgesperrt. Die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus fordern ihren Tribut. Toiletten und Umkleide-Räume dürfen nur jeweils von einer Person betreten werden. Auch die Beachvolleyball-Plätze sind noch gesperrt. „Trotzdem sind alle froh, dass es wieder losgeht“, betont Reick. „Alle Mitarbeiter sind mit Herzblut bei der Sache.“

Anzeige

Senioren wagten sich zum erfrischenden Anbaden

Zum Anbaden kamen am Pfingstsamstag bei grauem Himmel, 20 Grad Wasser- und erfrischenden 14 Grad Lufttemperatur nur einzelne Wagemutige. „Das sind unsere Senioren, die lassen sich nicht abhalten“, hat Reick festgestellt. Und obwohl das Wetter an den meisten Tagen danach nicht wirklich Lust aufs Freibad machte, tummelten sich immer mehr Wasserratten in den Schwimmbecken und auf der Wiese.

Weitere LVZ+ Artikel

Abgezählt: Um das Besucher-Aufkommen im Auge behalten zu können, werden Marken verteilt. Quelle: Gislinde Redepenning

Die verschärften Hygiene-Regeln hielten niemanden ab. „Bis zum Gewitter waren allein am vergangenen Mittwoch mehr als 100 Badegäste da“, erzählt Steffi Klapperstück. Sie sitzt an der Kasse und kontrolliert den Einlass. „666 Besucher dürfen maximal rein, um genügend Abstand zu gewährleisten“, sagt sie. Das werde mit Zählmarken kontrolliert, die jeder bekommt und die am Ausgang in einen Behälter geworfen werden. „Die Leute sind sehr einsichtig und machen alles mit, auch die Kinder passen sehr gut auf“, so Klapperstück. „Es sind auch schon viele Leipziger dagewesen.“

Stammgäste lieben die Lage im Grünen

Das Waldbad Zwenkau ist beliebt. Obwohl es ein wenig in die Jahre gekommen ist und an der einen oder anderen Stelle DDR-Charme versprüht, hat es ein ganz großes Plus: Die Lage mit einer riesigen Liegewiese direkt am grünen Rand des Eichholzes. Das zieht. Auch die Eintrittspreise, die in diesem Jahr stabil bleiben, schonen die Haushaltskasse. Erwachsene zahlen für die Tageskarte 2,50 Euro, Kinder und Jugendliche einen Euro.

Von Gislinde Redepenning