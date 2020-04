Überlastung im Homeschooling: Schülerin schreibt Brief an Sachsens Kultusminister

Großpösna

Eine Schülerin aus Großpösna ( Landkreis Leipzig) hat sich am Dienstag mit einem offenen Brief an Sachsens Kultusminister Christian Piwarz ( CDU) gewendet. Die Elftklässerin beklagt in ihrem Schreiben kaum stemmbare Belastungen während des Homeschoolings – insbesondere beim selbstständigen Erarbeiten bisher unbekannter Lerninhalte. Sie warb beim Bildungsminister dafür, Schülern in der Heimarbeit nur Wiederholungen und Vertiefungen des bisher vermittelten Stoffes aufzugeben. „Denn wenn ich mir die Lerninhalte selbst beibringen könnte, wären Lehrer und ihre Arbeit überflüssig. Doch das sind sie nicht“, schreibt Jovelina W. an Christian Piwarz.

Die 18-Jährige ist ebenso wie ihre drei Geschwister seit Schulschließung vor sechs Wochen weitgehend ohne Hilfe beim Lernen. Beide Eltern sind Mediziner und können den Kindern deshalb nur bedingt zur Seite stehen. Angesichts der Aufgabenfülle, die sie seit sechs Wochen im häuslichen Selbststudium zu bewältigen habe, fühlt sich Jovelina zunehmend überfordert. „Es ist schlichtweg einfach zu viel. Der Aufgabenberg auf meinem Schreibtisch wächst Hand in Hand mit meiner Frustration und Lustlosigkeit“, schreibt sie an Sachsens Bildungsminister.

Sie berichtet auch von Lehrern, die ihr aus der Ferne zwar Hilfe anbieten, allerdings „kann Hilfe per Mail keineswegs Nachhilfe, geschweige denn einen ’richtigen’ Lehrer ersetzen“. Vor allem bei neuen Inhalten, die bisher nicht im Unterricht behandelt wurden, entstünden durch die Kontaktlosigkeit oftmals Missverständnisse. „Ich brauche die doppelte Zeit, um mir Themen aus Problemfächern anzueignen und selbst dann habe ich mit Glück gerade einmal die Hälfte verstanden“, so Jovelina. Aus Gesprächen mit Mitschülern wisse sie, dass es vielen anderen Kindern und Jugendlichen ähnlich ergehe wie ihr.

Anstatt im Selbststudium bisher unbekannte Inhalte erarbeiten zu müssen, sei es „viel sinnvoller, uns Aufgaben zum Wiederholen und Üben zu schicken. [...] Bestehende Wissenslücken zu füllen ist hilfreicher als noch größere zu schaffen“, schreibt die 18-Jährige und forderte den Bildungsminister auf, sich in die Lage der Schülerinnen und Schüler zu versetzen. „Die Menge der Aufgaben ist für einen normalen Schüler nicht ohne immensen Druck zu schaffen.“

In Sachsen sollen Schüler der elften Klassen wie Jovelina, ebenso wie Oberschüler der achten und neunten Klassen und Grundschüler der vierten Klassen möglicherweise ab 4. Mai wieder am Unterricht teilnehmen können. Eine endgültige Entscheidung darüber ist im Kultusministerium allerdings noch nicht gefallen.

Als erste Lockerung innerhalb der landesweiten Corona-Schutzmaßnahmen gehen seit Montag Abiturienten wieder zur Schule, nehmen dort zur Prüfungsvorbereitung an Konsultationen mit ihren Fachlehrern teil. Ab Mittwoch sollen auch Abschlussklassen der Oberschulen wieder vor Ort lernen und sich im Rahmen des Unterrichts auf ihre anstehenden Prüfungen vorbereiten können.

