Dankeschön-Konzert für „Tauchas gute Seele“

Taucha

Nichts ahnend wurde am Mittwochvormittag die Gemeindepädagogin und Kleiderkammer-Chefin Annelie Hampel zu einem Gespräch in das Diakonat der evangelisch-lutherischen Kirchgemeinde gebeten. Dass Pfarrer Nico Piehler allerdings nur der Lockvogel für diesen vorgeschobenen Termin war, wurde der 25-Jährigen dann schnell klar. „Ich traf auf Musiker, die vor dem Diakonat auf der Straße für mich spielen wollten. Ich war total überrascht und konnte es gar nicht glauben“, erzählt Hampel. Mit diesem Mini-Dankeschön-Konzert vor der Haustür sollte ihr großes Engagement für die Kleiderkammer, die Zeit-Tausch-Börse und die vielen anderen Aktionen gewürdigt werden, mit denen sie sozial Bedürftigen hilft. So sorgte sie teilweise allein für die Lebensmittelausgabe während der gesamten Corona-Zeit. „Für mich ist Annelie die gute Seele von Taucha“, sagt Christine Rademacher. Die 59-Jährige hatte die Börse einst mitbegründet und die Idee für diese Überraschung: „Ich habe mich beim MDR für dessen Dankeschön-Aktion für die Helden des Alltages gemeldet. Schön, dass es geklappt hat.“

Küsse in der Kirche

Auch für die Musiker gab es eine Überraschung. Da gerade Tag der offenen Kirche war, lud Pfarrer Piehler die zwei Instrumentalisten des MDR-Sinfonieorchesters und die Sängerin aus dem MDR-Rundfunkchor für das kleine, rund 20-minütige Konzert in die St. Moritz-Kirche gegenüber ein. Vor einer Hand voll Zuhörer ließen Violinist Adam Markowski, Anna Niebuhr (Violoncello) und Sopranistin Anna Rad-Markowska nun in dem großen Gotteshaus die für das Straßenkonzert gewählten beschwingten Lieder erklingen. Zum Beispiel die russische Volksweise „Schwarze Augen“, „So in Love“ von Cole Porter oder „Meine Lippen, sie küssen so heiß“ von Franz Lehár. – „Was man eben so spielt in Kirchen“, meinte Markowski schmunzelnd. Und Rad-Markowska fand es „sehr schön“, in der Kirche zu musizieren. Mit ihrer vollen Stimme füllte sie das große, (fast) leere Gotteshaus bis in den letzten Winkel aus. Kurz darauf zog das MDR-Trio schon wieder weiter gen Gohlis, zum nächsten Mini-Dankeschön-Konzert.

Anzeige

Eine Frau der Tat

„Es war sehr schön und eine Riesenüberraschung. Wenn ich es vorher gewusst hätte, hätte ich mehr Ehrenamtliche mitgebracht, denn ohne deren Hilfe ist das Ganze ja gar nicht zu schaffen“, sagte Hampel, die als Trompeterin im Posaunenchor selbst auch musiziert. Doch Rademacher begründet die Überraschung für eine einzelne Person: „ Annelie organisiert viel, engagiert sich auch in schweren Zeiten. Sie sagt nicht, da könnte man mal helfen, sie hilft einfach.“ Und Piehler ergänzt: „Sie ist eine Frau der Tat und hat immer viele Ideen, die sie einfach auch umsetzt. Wir sind schon gespannt, was uns da noch alles erwartet.“ Den Nähzirkel der Zeit-Tausch-Börse für das Anfertigen von Schutzmasken einzuspannen, sei auch so eine Hampel-Idee gewesen.

Weitere LVZ+ Artikel

Von Olaf Barth