„#Unteilbar“: Menschenkette durch Leipzig im strömenden Regen

Nicht nur ein Virus behandelt alle Menschen gleich, wie es zurzeit so oft heißt. Der Regen handhabt es ebenso. Oberflächlich betrachtet jedenfalls. Und so stehen also rund 1500 Unverzagte am Sonntagnachmittag in den Leipziger Straßen und werden pitschnass.

Bundesweit hatte das Bündnis „#Unteilbar“ aufgerufen, zwischen 14 und 15 Uhr Menschenketten zu bilden. 10 000 Teilnehmer wurden in Berlin gezählt, auch in Chemnitz, Plauen, Erfurt, Hamburg und vielen weiteren Städten waren Demonstrationen angemeldet. Ein „Band der Solidarität“ sollte sich durch Deutschland ziehen.

Und zwar buchstäblich – um ausreichend Abstand zu halten: Drei Meter lange bunte Bänder haben die Leipziger Organisatoren auf einer vier Kilometer langen Strecke von der Karl-Liebknecht- bis in die Eisenbahnstraße ausgelegt und verteilt. „Wir sind nicht die Unvernünftigen“, fordert Erik Wolf vom Deutschen Gewerkschaftsbund am Volkshaus die Menge auf, Distanz zu wahren und überdies Mund-Nase-Masken zu tragen. „Damit am Ende nicht die Schwächsten die Krise schultern müssen.“

„Omas gegen Rechts“

Weit reichen nicht nur die Bänder, sondern auch die Themen. 2018 gründeten mehrere Initiativen das Bündnis „#Unteilbar“, um sich trotz ökonomischer Verteilungskämpfe nicht gegeneinander ausspielen zu lassen. In der Karl-Liebknecht-Straße werden bessere Bedingungen für Amazon-Mitarbeiter angemahnt. „Menschen sind nicht gleich, aber ihre Rechte“, ist im Peterssteinweg zu lesen. Am Ring wird „Inklusion von Anfang an“ gefordert. Auf dem Schild, das sich eine ältere Frau umgehängt hat, steht „Omas gegen Rechts“.

Auf jeweils elf Menschen verteilen sich elf großen Buchstaben an der Grimmaischen und auch in der Eisenbahnstraße: „Solidarisch“ ergibt sich daraus. „Mehr Räume für Bäume“, „Klimaschutz jetzt – für unsere Kinder“, „ Pödelwitz bleibt“, „Nachtflugverbot Leipzig/Halle“. Am Augustusplatz ruft eine Rednerin: „Es ist unerlässlich, das wir uns mit allen unseren Kämpfen verbünden.“ Sie zählt die Namen von Mordopfern aus aller Welt auf, die sich für Naturschutz eingesetzt hatten.

„Gegen Macker und Rassisten“

„Schlechtes Wetter, harte Zeiten, für den Feminismus streiken“, wird in der Dresdner Straße auf einem großen Stofftuch gereimt. In Gedenken an eine Frau, die im April im Auwald mutmaßlich von ihrem Exfreund ermordet wurde, sind blutrote Kleidungsstücke auf eine Wäscheleine gehängt. „Gegen Macker und Rassisten“ wendet sich ein Plakat, „Weißes Schweigen tötet“ stellt ein Spruchband der „ Black Lives Matter“-Bewegung fest, und ein anderes verkündet: „In der Informationsgesellschaft ist Ignoranz eine Entscheidung.“

Zu viele Themen auf einmal? „Es ist Zeit, die Dinge zusammenzudenken“, findet der Musiker Timo. Er gehört zu den Brazzbanditen, einer Leipziger Marching-Band, die in der Ludwig-Erhard-Straße für die Seebrücken-Bewegung und gegen die Kriminalisierung der Seenotrettung spielt. „Viele Ungerechtigkeiten hängen voneinander ab“, betont Bandkollegin Elisa.

Heißer Kaffee für die durchnässte Menschenkette

Auf den vier Kilometern hängen allerdings nicht alle Teilnehmer zusammen. Große Lücken tun sich auf: zwischen Ringcafé und Augustusplatz, am Johannisplatz, in der Ludwig-Erhard-Straße beispielsweise. An anderen Stellen haben sich weit mehr als genug Menschen versammelt, um die Kette zu schließen. Ein Online-Livestream berichtet bundesweit von den Schauplätzen, gegen 14.45 Uhr soll Leipzig dran sein: Die Ordner versuchen, die Leute gleichmäßig zu verteilen. Aber ausgerechnet jetzt ergießt sich so richtig der Himmel.

Und während in der Ludwig-Erhard-Straße die Autofahrer hupen, weil sich der Verkehr staut, verteilt ein paar hundert Meter weiter in der Eisenbahnstraße ein Café-Besitzer heißen Kaffee an die durchnässten Demonstranten. Am Augustusplatz löst sich die Kette. Die Menschen tanzen lieber im Regen. In Schrittweite haben sich Studenten der Hochschule für Musik und Theater dagegen unter das Vordach des Europahauses geflüchtet und spielen eine Jamsession. Es ist mit dem Regen wie mit der Corona-Pandemie: Sie treffen zwar alle Menschen, aber keineswegs alle gleich.

