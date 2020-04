Der Dresdner Verkehrsexperte Professor Matthias Klingner blickt schön länger kritisch auf die Luftreinhaltepläne auch in sächsischen Städten. Jetzt, in der verkehrsarmen Corona-Krise, sieht er sich bestätigt: Denn die Schadstoff-Belastung ist vielerorts genauso hoch oder niedrig wie in normalen Verkehrszeiten.