Verstöße gegen die Corona-Regeln: Ein Drittel der Hinweise bekommt die Polizei von Bürgern

Seit die Corona-Schutz-Verordnung für Leipzig greift, patrouilliert die Polizei verstärkt durch die Stadt, um gegen regelwidriges Verhalten vorzugehen. Nicht selten bekommen sie dafür Hilfe von Bürgern, die Verstöße gegen die Kontaktsperre melden.

Etwa ein Drittel der Hinweise in der vergangenen Woche, schätzt ein Polizeisprecher, kam aus der Bevölkerung. Meist würden Ruhestörungen angezeigt, die sich am Einsatzort dann nicht selten als Verstoß gegen die Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Pandemie herauskristallisierten.

Die genaue Zahl der Bürgerhinweise, die täglich bei der Polizeidirektion ankommen, ließe sich allerdings nicht sagen. Dies habe den einfachen Grund, dass die von den Bürgern und den Corona-Polizeistreifen gemeldeten Verstöße unterschiedlich registriert werden.

Unterschiedliche Melde- und Erfassungssysteme

„Es wäre ein enormer Aufwand, das alles auseinanderzudividieren. Das sind zwei verschiedene Melde- und Erfassungssysteme“, so der Sprecher. „Wer bei uns etwas meldet, landet beim Notruf – ob Corona oder nicht. Die extra Polizeikräfte, die in der Stadt unterwegs sind, nur um Verstöße gegen die Corona-Schutz-Verordnung aufzunehmen, listen diese separat auf.“

Oft hätten sie mehr Einsätze als tatsächlich dokumentiert werden. „Die Kollegen sprechen die Menschen an, wenn sie sich falsch verhalten, schreiben aber nicht alles immer sofort als Verstoß auf.“

Vermehrt Meldungen wegen Ruhestörung

Am Wochenende gab es insgesamt 189 Verstöße gegen das Corona-Regelwerk des Freistaates. Unter der Woche seien es mindestens 50 pro Tag. „Die meisten Einsätze, die wir fahren, laufen aber weiter im Normalbetrieb“, heißt es bei der Polizei. Von Dienstag auf Mittwoch dieser Woche rückte die Polizei in Stadt und Umland 445 Mal aus, davon 70 Mal wegen Corona-Regelverstößen.

So hielt sich beispielsweise am Dienstagabend in Leipzig-Volkmarsdorf eine größere Menschengruppe in der Nähe einer Turnhalle auf. Mitarbeiter der operativen Gruppe des Ordnungsamtes baten die Polizei zur Unterstützung bei der Feststellung der Personalien. Die 15 Personen kamen zunächst weder der Aufforderung nach, den Platz zu verlassen, noch gaben sie ihre Personalien bekannt. Erst mit Eintreffen der Bereitschaftspolizei beruhigte sich die Situation. Bereits am Nachmittag erhielten die Beamten einen Anruf, dass eine Gruppe mehrerer Personen auf einer Grünfläche an der Landsberger Straße/Ecke Max-Liebermann-Straße ein Picknick veranstalten und grillen würde. Die Beamten trafen vor Ort sechs Personen an. Das Picknick wurde beendet, die Personalien der Beteiligten festgestellt und eine Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz gefertigt.

