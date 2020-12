Bis zum Lockdown ab Montag wollen viele Geschäfte in Leipzig noch mal länger öffnen. Damit sollen auch die Kundenströme entzerrt werden, bevor es am Freitag und Samstag den erwarteten Ansturm gibt. Die LVZ hat sich umgehört, wo länger eingekauft werden kann.

Vor dem Lockdown: Viele Läden in Leipzig öffnen noch mal länger

Last-Minute-Shopping - Vor dem Lockdown: Viele Läden in Leipzig öffnen noch mal länger

Last-Minute-Shopping - Vor dem Lockdown: Viele Läden in Leipzig öffnen noch mal länger