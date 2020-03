Eltern in der Zwickmühle - Was wird aus Kita-Gebühren in Zeiten von Corona?

Was wird aus den Kita-Gebühren in Zeiten von Corona und Kita-Schließungen? Im Landkreis Leipzig hat die Stadt Brandis als erste Kommune reagiert und die Eltern von der Gebührenlast befreit. Weitere Rathäuser haben bereits angekündigt, diesem Beispiel zu folgen. Bürgermeister der Region hoffen aber vor allem auf eine einheitliche und sachsenweite Regelung.