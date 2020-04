Wegen Corona: Pferde nur noch einzeln bewegen

Schkeuditz

Nicht nur Menschen, auch Tiere treffen die Ausgangsbeschränkungen bisweilen. In Kleinliebenau läuft der Betrieb auf dem Pferdehof auch mit Einschränkungen. Um die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen, hat Pferdehof-Chef Gerd Ploetz umfangreiche Maßnahmen ergriffen.

Ohne Frage liege es in der Natur der Sache, dass Pferde bewegt werden müssen, sagt Ploetz. „Alles andere wäre gegen das Naturell.“ Aus seiner Sicht reicht es dabei nicht aus, die Tiere nur auf die Koppel zu stellen. „Das machen wir natürlich am Vormittag“, erklärt er. „Da werden die Pferde ausschließlich von uns versorgt.“ Denn: Die Besitzer dürfen unter der Woche erst ab 15 Uhr auf den Hof. „Damit wollen wir den Kontakt zwischen dem Team und den Pferdebesitzern verhindern“, so Ploetz. „Das trennen wir tatsächlich sehr strikt.“ Zudem seien seine Mitarbeiter in verschiedene Teams eingeteilt.

Zutritt nur ohne Begleitung

Die Besitzer wurden darüber informiert, nur das Allernötigste mit ihren Tieren zu erledigen. Darunter zählt neben dem Bewegen auch die Pflege des Tieres. Und das nur noch allein. „Wir haben entschieden, dass keine Begleitpersonen mehr auf den Hof dürfen“, sagt der Pferdehof-Chef. Kinder sollten nach Möglichkeit auch zu Hause gelassen werden. „Außerdem ist die Zeit, die Pferdebesitzer auf dem Hof verbringen dürfen, begrenzt.“ Auf etwa 90 Minuten. In einer Liste müssen sich die Reiter eintragen – je nachdem, wann sie Zeit für ihre Tiere haben. „Das sind wirklich scharfe Einschnitte für unsere Pferdebesitzer“, weiß Ploetz. „Aber es geht nunmal derzeit einfach nicht anders.“

Abstand auch im Stall

Etwa 90 Pferde sind in Kleinliebenau derzeit eingestellt. Auch wenn mehrere Besitzer gleichzeitig auf dem Hof sind, könnten sie sich durch das weitläufige Gelände sehr gut aus dem Weg gehen, so Ploetz. „Wir haben natürlich auch darauf hingewiesen, dass die Abstandsregeln auch im Stall einzuhalten sind“, sagt er. „Für den Besucherverkehr ist der Stall außerdem komplett gesperrt, auch Veranstaltungen finden selbstverständlich nicht statt.“ Außer den Besitzern und den Mitarbeitern dürften nur noch Tierarzt und Hufschmied auf den Hof. Einen entsprechenden Passierschein hätten alle bekommen.

„Tiere müssen bewegt werden“

Den hat auch die 30-jährige Sabrina Neumann, die ihr Pferd Ayk über den Hof führt. Normalerweise sitzen die Reiter nach dem Bewegen der Pferde noch gemütlich beisammen. „Das geht jetzt natürlich nicht mehr“, sagt die Schkeuditzerin. „Ich bin mit Pferden groß geworden“, erzählt sie. „Trotz Corona-Krise müssen die Tiere bewegt werden.“ Schließlich seien es die Vierbeiner so gewohnt. Mit Hund Bailey geht sie ein bisschen mit dem 15-jährigen Pferd spazieren. „Ich liebe meine Tiere“, so Neumann. „Und ich möchte den täglichen Kontakt auch nicht missen.“

Die Ausgangsbeschränkungen des Freistaates Sachsen lassen die Versorgung von Tieren ausdrücklich zu. Zudem ist auch Sport – zu dem Reiten auch zählt – an der frischen Luft gestattet.

Von Linda Polenz