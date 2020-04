Wegen Corona: Sachsen will neue Schulden machen

Dresden

Erstmals seit 2006 will Sachsen wieder Schulden machen. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer ( CDU) begründete dies am Freitag in Dresden mit der besonderen Notlage angesichts der Corona-Pandemie. Die Landesregierung habe deshalb einen Nachtragshaushalt und ein Gesetz zur Schaffung eines Sondervermögens beschlossen, was vom Landtag aber noch bestätigt werden muss. „Wir brauchen dafür den Sächsischen Landtag, der mit Zwei-Drittel-Mehrheit beschließen muss, dass wir diese besondere Notlage haben“, erläuterte Kretschmer.

Konkret geht es dabei um zusätzliche sechs bis sieben Milliarden Euro für die Jahre 2020 bis 2022 sowie um eine Rücklage in Höhe von 725 Millionen Euro. Seit 2014 steht das Neuverschuldungsverbot auch in der Sächsischen Verfassung. Neue Schulden sollen nur in Ausnahmefällen aufgenommen werden können, beispielsweise bei einer Naturkatastrophe oder bei dramatischen Steuereinbrüchen.

Mittelstand zuwenig beachtet

Es gehe in der Coronakrise sowohl um die Rettung von Menschenleben als auch darum Schaden abzuwenden im Bereich der Wirtschaft, sagte Kretschmer. Was in den vergangenen 30 Jahren aufgebaut wurde, dürfe nicht vergebens gewesen sein. Man habe die klare Erwartung an die Bundesregierung, dass von dort auch Unterstützung für die rund 155 000 mittelständischen Unternehmen in Sachsen komme. Zugleich versprach er noch für den Donnerstag ein eigenes Hilfsprogramm des Freistaats. „Wir wissen, dass wir in dem Bereich etwas tun wollen.“

Unterstützung soll es aber auch für Musikschulen, Jugendherbergen, Freie Theater und Volkshochschulen geben, damit diese die Krise überstehen. Man wolle deren Insolvenz verhindern, versprach der Ministerpräsident.

Vorjohann : „Ausmaß mindestens so groß wie Finanzkrise“

Finanzminister Hartmut Vorjohann ( CDU) erinnerte daran, dass das Ausmaß der Krise gegenwärtig noch gar nicht überblickt werden könne. Es werde aber mindestens so groß sein wie seinerzeit in der Finanzkrise. Damals seien fünf bis sechs Prozent des Brutto-Inlandsprodukts weggebrochen. „Ob das jetzt noch größer wird, das wissen wir noch nicht genau“, sagte der Finanzminister. Vieles hänge davon ab, wann ein Impfstoff verfügbar werde.

Kretschmer machte klar, Wunsch sei es, dass die tiefgreifende Entscheidung über die Neuverschuldung nicht von einem Notparlament, sondern vom Landtag in Gänze getroffen werde. Deswegen sei Eile geboten. Der Sächsische Landtag soll darüber in einer außerordentlichen Sitzung bereits am kommenden Donnerstag im Dresdner Kongresszentrum beschließen. „Ich habe den Eindruck, dass es über Parteigrenzen hinaus bei allen Landtagsfraktionen Verständnis für die Situation gibt“, sagte der Ministerpräsident.

AfD will Nachtragshaushalt zustimmen

Nachdem die Linke bereits Zustimmung signalisiert hatte, erklärte am Donnerstag auch AfD-Fraktionschef Jörg Urban, seine Partei teile die Einschätzung, dass die finanziellen Schäden und notwendigen Hilfen für den Gesundheitsbereich und die Wirtschaft sehr groß sein werden. „Deshalb werden wir der Einrichtung eines Sondervermögens und eines Nachtragshaushalts zustimmen“, kündigte Urban an. Vize-Landeschef Joachim Keiler hatte zuvor das Zugehen der Koalition auf die Linke kritisiert: „Das ist nicht nötig, denn die AfD verschließt sich keinem Unterfangen, das unserem Sachsen nützt.“ Aus parteipolitischen Gründen werde „die Brandmauerdoktrin – keine Zusammenarbeit mit der AfD – auf die Spitze getrieben“, so Keiler.

FDP : „Einziger Offenbarungseid“

Harsche Kritik kam dagegen am Freitag von der FDP. Der sächsische Bundestagsabgeordnete Torsten Herbst, sagte, dass Sachsen kein eigenes Zuschussprogramm für notleidende Mittelständler mit 11 bis 249 Mitarbeitern vorgelegt hat, „ist ein einziger Offenbarungseid“. Offenbar verkenne die Staatsregierung die zunehmend katastrophale wirtschaftliche Lage im Freistaat. „Der Verweis auf den noch zu beschließenden Nachtragshaushalt darf doch keine Ausrede dafür sein, bis heute keine konkreten Eckpunkte für ein Mittelstandsunterstützungsprogramm vorzulegen“, so Herbst.

