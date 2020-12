Heiko Rosenthal darf für sich beanspruchen, der erste demokratisch gewählte Bürgermeister der Partei Die Linke in Leipzig zu sein. Geboren wurde er am 18. Oktober 1974 in Ost-Berlin. 1993 legte er am Gymnasium in Ruhla das Abitur ab, um im Anschluss an der Universität Leipzig Rechtswissenschaften zu studieren.

Nach einem Referendariat am Landgericht Zwickau und den beiden juristischen Staatsexamen war Rosenthal ab 2011 im Regierungspräsidium Chemnitz als Referent für verschiedene Bereiche tätig, er leitete auch den dortigen Fahrlehrerprüfungsausschuss. 2006 wurde er noch mit vergleichsweise knapper Mehrheit zum Bürgermeister für Umwelt, Ordnung, Sport der Stadt Leipzig gewählt. Am 19. Juni 2013 erneuerte der Leipziger Stadtrat dieses Votum mit einer noch nie dagewesenen Mehrheit bei einer Bürgermeisterwahl. Rosenthal erhielt seinerzeit 64 von 70 Stimmen (91,4 Prozent). Am 16. September 2020 bestätigte ihn der Stadtrat für einer weitere Amtszeit von sieben Jahren. Rosenthal brachte es auf 50 Ja-Stimmen (90,9 Prozent) bei drei Gegenstimmen und zwei Enthaltungen. Allerdings hatte die AfD-Fraktion aus Protest dagegen, dass sie selbst keinen der Posten abbekam, vor den Bürgermeister-Wahlen diesmal den Plenarsaal verlassen.

Über sein Privatleben gibt Rosenthal keine Auskunft. Politisch geprägt habe ihn sein Großvater, der in der sozialistischen Arbeiterbewegung aktiv war. Als kühler Kopf, der schon etliche Krisenlagen in Leipzig erfolgreich gemeistert hat, genießt der 46-Jährige parteiübergreifend hohes Ansehen. Sein Dezernat, das seit Kurzem die Bezeichnung Umwelt, Klima, Ordnung und Sport trägt, führt er effizient, uneitel, weitgehend geräuschlos und dennoch transparent nach außen, was im Leipziger Rathaus nicht selbstverständlich ist. jr