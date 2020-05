Mühsam in Richtung Normalität: So laufen die Geschäfte von Gastronomen und Händlern in der Leipziger City

Leipzig

Ein Blick auf die Grimmaische Straße oder die Wiese seitlich der Thomaskirche und man gewinnt den Eindruck, als läge der Lockdown in weit entfernter Vergangenheit. Die Leipziger flanieren. Genießen die Sonne und die Renaissance ihrer Innenstadt. Inzwischen haben fast alle Läden, Restaurants und Cafés ihre Arbeit wieder aufgenommen.

Wirklich glücklich mit der aktuellen Situation sind aber die wenigsten von ihnen. Der Tenor: Es ist gut, dass wir wieder da sind; wohin das aber langfristig unter strengem Regelwerk führen soll – da sehen viele schwarz. Auch die vollen Straßen trügen. Einzelhändler beklagen Umsatzeinbrüche von bis zu 70 Prozent. Gastronomen mit kaum oder gar keinem Freisitz haben das Nachsehen. Zweckoptimismus trifft Enttäuschung. Und Zuversicht trifft Sorgen. Ein Bild der Lage.

Stärkste Verluste am Wochenende

„Es ist einfach eine Katastrophe“, sagt Anica Schöbel. Sie führt den Fairtrade-Laden Contigo in der Strohsack-Passage und ist seit geraumer Zeit bereits allein im Geschäft. „Mehr als eine Person hier hinzustellen, lohnt einfach nicht.“ Am stärksten merke sie den Umsatzeinbruch an den Wochenenden und an Brückentagen.

Anica Schöbel vom Fairtrade-Laden Contigo in der Strohsack-Passage. Quelle: André Kempner

„Da war hier sonst immer Betrieb. Und jetzt? Nichts.“ Am vergangenen Wochenende hatte sie das erste Mal seit langem wieder Tagestouristen im Laden. Was sonst Routine ist, wird auf einmal zu erwähnenswerten Highlight. „Die Leute wissen genauso wenig wie ich, wo die Reise hingehen wird. Sie sind vorsichtig, das spürt man jeden Tag.“

Öffnung der Gastro beflügelt Geschäft

Dem Outdoor-Sportgeschäft Unterwegs von Filialleiterin Joana Grahl spielen mehr Zeit und der unbedingte Wille der Kunden, stärker in der Natur zu verweilen, zumindest ein wenig in die Karten. „Es ist momentan eben mehr Camping als Mittelmeer angesagt“, sagt die 31-Jährige.

Mit der Öffnung der Gastronomie sei das Geschäft prompt etwas besser gelaufen. „Nicht auf dem Level wie vorher, aber ein Schritt nach vorn.“ Sie erzählt, dass es dennoch einige Kunden gebe, die sich sehr gegen die Schutz- und Hygienemaßnahmen wehren.

Filialleiterin Joana Grahl in ihrem Outdoor-Laden Unterwegs in der Nikolaistraße. Quelle: André Kempner

„Der eine oder andere wird tatsächlich richtig ausfallend, möchte die Maske partout nicht aufsetzen.“ Um den Überblick zu behalten, wie viele Personen im Laden sind, vergibt das Team am Eingang Sicherungen – solche, die sonst als Diebstahlschutz an der Kleidung hängen.

Auch die führen manchmal Diskussionen. „Einer hat auch mal gefragt, ob er sich am besten noch mal duschen soll, bevor er eintreten darf. Aber damit muss man klar kommen. Die meisten zeigen Verständnis.“

Kein Entgegenkommen der Vermieter

Ines Beckert und ihre gleichnamige Boutique in Specks Hof hat derweil ganz andere Sorgen. Ihr fehlt es schlicht und einfach an Kundschaft. Es hat Tage gegeben, erzählt die Inhaberin, an denen niemand in den Laden gekommen ist. Sie kann das verstehen. „Es gibt ja auch aktuell überhaupt keinen Anlass, sich etwas Schönes zu kaufen. Die Menschen machen größtenteils Bedarfskäufe.“

Ines Beckert in ihrer gleichnamigen Boutique in Specks Hof. Quelle: André Kempner

Die umsatzstarken Monate März und April sind für sie gelaufen. „Jetzt bleibt der Sommer, der sowieso eher schwächer ist, was die Zahlen angeht.“ Umso weniger versteht sie, warum die Vermieter in Leipzigs Innenstadt den Händlern kein Stück entgegenkommen. Weder in der Zeit der Schließung noch jetzt. „Die Umsätze werden sich auf lange Zeit nicht verändern, aber die Miete bleibt wie sie ist.“ Fair sei das nicht, sagt Beckert.

Leipzigs Händler schauen mit einem Fragezeichen in Richtung Zukunft. So sehr sie es wollen, so wenig können sie die Kaufkraft ihrer Kunden beeinflussen. Das die aktuell verhalten ist, findet Heike Melzer vom City Leipzig Marketing wenig verwunderlich.

Schlangen ausschließlich vor Modeketten

„Wir haben immer noch hohe Kurzarbeiterzahlen in der Stadt, das Einkaufen mit Maske ist beschwerlich und die Schlangen, die sich teilweise vor den Läden bilden, wirken unattraktiv.“ Letztere, so Melzer, entstehen vor allem vor größeren Ketten wie Primark, Deichmann oder TK-Maxx – die kleineren Läden und Boutiquen hingegen kämpfen mit Besucherflauten.

Heike Melzer von City Leipzig Marketing. Quelle: André Kempner

„Das Verhältnis zwischen großen Ketten und inhabergeführten Geschäften ist gut in Leipzig.“ Das solle auch nach Corona so bleiben. „Das macht die Innenstadt aus. Genauso wie unsere Passagen.“ Umso mehr sorgt sie sich um die Zukunft von Boutiquen, wie die von Ines Beckert. Mit jeder Lockerung kämen zwar mehr Menschen, aber Frequenz sei nicht gleich Kaufverhalten, sagt Melzer. „Es liegt an den Leipzigern, wie sich die Zukunft der Einzelhändler in der Innenstadt gestaltet.“ Dasselbe gelte für die Gastronomie.

Gastronomie lebt von Touristen

Ein Stück Kuchen, einen Kaffee oder einen Teller Pasta gibt es seit dem 15. Mai wieder. Auch wenn sich das Geschäft für viele Gastronomen nicht rechnet.

„Wir öffnen gerade eigentlich nur für unsere Stammgäste“, erzählt Sven Geyer, Geschäftsführer von Zills Tunnel im Barfußgäßchen. „Das Lokal lebt von Touristen. Wenn die nicht kommen, ist nichts los.“ An diesem Dienstagvormittag sind im Gastraum zwei Tische besetzt, draußen gerade mal einer.

Geschäftsführer Sven Geyer von Zills Tunnel im Barfußgäßchen. Quelle: André Kempner

„Das sind nicht mal 15 Prozent Umsatz.“ Das meiste Geld, so Geyer, verdient das Restaurant eigentlich am Abend. Jetzt sei es das Tagesgeschäft, das vor allem die Einnahmen bringt. „Solange es aber keine weitreichenderen Lockerung im Tourismusbereich gibt, wird sich an der Lage nichts ändern.“

Robert Krauß vom HuWa geht sogar noch einen Schritt weiter. „Die Leute müssen ihr Sicherheitsgefühl zurückbekommen. Man hat ihnen über Wochen Angst gemacht, ihnen gesagt, was sie dürfen und was nicht.“

Gastronom Robert Krauß in seinem HuWa im Barfußgäßchen. Quelle: André Kempner

Die Verunsicherung sei dementsprechend auch mit den Lockerungen noch da. Es soll aber Spaß machen, mit Freunden, der Familie oder Bekannten essen zu gehen, so Krauß. Bis das wieder in den Köpfen drin ist – das dauert.

Opulenter Freisitz rettet Umsatz

Direkt am Markt scheint diese Unbeschwertheit angekommen, zumindest sprechen die gut gefüllten Freisitze dafür. Jene, die mit Sitzfläche in der Sonne dieser Tage besonders punkten können.

So auch in der Milchbar Pinguin. Draußen warten Gäste auf freie Plätze, drinnen sitzt so gut wie niemand. „Dadurch dass wir unseren Freisitz erweitern konnten, lässt sich die geringe Auslastung im Laden gut kompensieren“, sagt Schichtleiter René Jentsch.

Schichtleiter René Jentsch in der Milchbar Pinguin am Markt. Quelle: André Kempner

Auch mit dem Personal gehe es wieder bergauf. „Jeden Tag ein kleiner Schritt in Richtung Normalität. Wir versuchen, dass möglichst alle wieder arbeiten können.“

Diana Krimmling vom Café Zuckerhut sucht aktuell sogar Kellner. „Einige meiner Studenten haben sich etwas anderes gesucht, weil sie natürlich auch von was leben müssen. Deshalb fehlen gerade ein paar Kräfte.“

Inhaberin Diana Krimmling aus dem Café Zuckerhut in der Reichsstraße. Quelle: André Kempner

Sie ist froh, dass sie kurz vor Corona ihr Konzept gewandelt hat. Kein Abendbetrieb mehr, stärkerer Fokus auf das Tagesgeschäft. „Ich denke, dass gerade vor allem die zu kämpfen haben, die ihr Geschäft zur späteren Stunde machen.“

Krimmling selbst ist zufrieden. Die Leute kommen. „Selbst meine Omis sind wieder da, das freut mich sehr.“

Von Lisa Schliep