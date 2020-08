Leipzig/Halle

„Maske tragen ist ein kleiner Umstand, aber er tut nicht weh“, sagt Silke Fenten. Während am Leipziger Hauptbahnhof der IC Richtung Köln einfährt, macht sich die Mitarbeiterin des DB-Präventionsteams mit ihrem Kollegen Lutz Fuge bereit für die Fahrt. Ihre Aufgabe: Kontrollieren, ob sich die Fahrgäste an die bundesweite Maskenpflicht halten. Täglich sind dazu Präventionsteams in rund 60 Fernverkehrszügen der Deutschen Bahn unterwegs.

Zugbegleiter Heiko Mitzscherling ist im Intercity für die Fahrkartenkontrolle zuständig. Während sich der 52-Jährige Tickets und Bahncards zeigen lässt, kontrollieren Silke Fenten und Lutz Fuge den Mundschutz der Reisenden. Ein älterer Herr trägt keine Maske und wird vom Präventionsteam angesprochen. „Ich trinke gerade noch etwas“, sagt er, setzt die Mund-Nasen-Bedeckung dann aber doch auf.

So läuft es meistens ab, erzählt Silke Fenten. „Wir sprechen die Leute, die keine Maske tragen, freundlich an und bitten sie, Mund und Nase zu bedecken. Die meisten Fahrgäste kommen unserer Aufforderung dann auch nach“. Nur manchmal käme es zu Diskussionen. Das sei aber eher die Ausnahme. Die Ausrede, den Mundschutz vergessen zu haben, gilt nicht: Das Präventionsteam hat immer einige Masken dabei, die im Notfall an Fahrgäste ausgegeben werden können.

Mundschutz wird häufig falsch getragen

Die Deutsche Bahn will die Zahl der Präventionsteams bis Anfang September verdoppeln. Auch wenn sich die allermeisten Fahrgäste an die Maskenpflicht halten. Das zeigt auch der Kontrollgang durch den Intercity. Nur sehr vereinzelt muss das Präventionsteam aktiv werden.

Zwei Reisende ohne Mundschutz zeigen ein Attest vor, dass sie aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit. Eine junge Frau ohne Mundschutz zieht ihren Schal etwas höher, als sie von den Mitarbeitern angesprochen wird. „Es heißt Mund-Nasen-Schutz“, insistiert Lutz Fuge, denn sie bedeckt nur ihren Mund. „Bitte ziehen Sie den Schal auch über die Nase“. Es kommt insgesamt viel häufiger vor, dass die Masken falsch getragen werden, als dass sie ganz fehlen.

Große Diskussionen sind sinnlos

Schlimme Eskalationen oder gar Handgreiflichkeiten hat auch Zugbegleiter Eckhard Reichelt noch nicht erlebt. Der 58-Jährige kontrolliert größtenteils im Nahverkehr die Fahrkarten. In der S-Bahn tragen die Fahrgäste größtenteils Masken, berichtet er.

Aber es gebe auch immer wieder renitente Passagiere. „Große Diskussionen sind aber sinnlos“, weiß Reichelt aus Erfahrung. Im schlimmsten Fall könnte er von seinem Hausrecht gebrauch machen und den Fahrgast mit Hilfe der Bundespolizei des Zuges verweisen. Das sei bisher aber glücklicherweise noch nicht vorgekommen.

Bußgeld für Maskenverweigerer ab September

Die Präventions- und Kontrolleinsätze sind nur eine der Maßnahmen, die dafür sorgen sollen, dass das Infektionsrisiko in den Zügen verringert wird. Durchsagen in den Bahnhöfen weisen ebenso wie Aufkleber in den Zügen auf die Maskenpflicht hin. Auch die Reinigung in den Zügen wurde intensiviert, wie ein Bahnsprecher betont.

Das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ist in Zügen, in denen häufig kein Abstand von 1,50 Meter gehalten werden kann, besonders wichtig. Damit sich auch wirklich alle daran halten, wird in Sachsen ab September ein Bußgeld beim Verstoß gegen die Maskenpflicht erhoben.

