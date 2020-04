Wie die Stadt Schkeuditz ihre Mitarbeiter schützt

Schkeuditz

Die Stadtverwaltung Schkeuditz hat angesichts der Corona-Pandemie zahlreiche Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Um die Mitarbeiter zu schützen – und um die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu kontrollieren.

Plexiglasscheiben zwischen Schreibtischen

Eine dicke Plexiglas-Scheibe schirmt die Rathausmitarbeiter in den Büros vom Gegenüber ab. Jedenfalls theoretisch. „Tatsächlich haben wir gar nicht mehr zwei Leute in den Büros sitzen“, sagt Pressesprecher Helge Fischer. Dennoch wolle man die Mitarbeiter bestmöglich schützen. Deshalb gebe es jetzt auch Desinfektionsmittel-Spender in den Toiletten.

Zwei-Schicht-System in der Verwaltung

Doch nicht nur das. „Alle Mitarbeiter des Rathauses sind derzeit in einem Schichtdienst eingeteilt. „Wir arbeiten in einer Früh- und in einer Spätschicht“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Von 6 bis 20 Uhr seien die Mitarbeiter im Rathaus im Einsatz. Auch er selbst wechsele sich mit seinem Stellvertreter ab. „Wir wollen damit erreichen, dass so wenig wie möglich Mitarbeiter im direkten Kontakt sind.“ Selbstverständlich werde auch die Abstandsregel von mindestens anderthalb Metern genauestens eingehalten.

Unbekannte sperren Parkplatz am Strand ab

Zudem laufen Mitarbeiter der Verwaltung im Stadtgebiet Streife – um die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen zu überprüfen. „Der positive Nebeneffekt des Streifendienstes ist, dass sich Kollegen kennenlernen, die sonst nie etwas miteinander zu tun haben“, so Bergner. Im Großen und Ganzen würden sich die Schkeuditzer vorbildlich an die derzeitigen Einschränkungen halten. „Bei einigen Gewerbetreibenden gibt es kleinere Probleme, aber das konnten wir bisher immer klären“, erklärt der Oberbürgermeister. Es gebe derzeit wenige positiv getestete Corona-Fälle in Schkeuditz. „Glücklicherweise“, sagt Bergner. „Damit das so bleibt, ist es wichtig, dass die Menschen weiter Abstand zueinander halten.“

Ein Sperren von Parkplätzen, wie es in anderen Kommunen gemacht wird, halte er jedoch nicht für eine Option. „Das führt nicht zum Erfolg, sondern schafft eher Gefahrensituationen“, erkärt Bergner. So hätten Unbekannte am Wochenende den Parkplatz am Haynaer Strand abgesperrt. Die Folge: Die Autos wurden an der Südumfahrung geparkt. „Das ist für alle einfach gefährlich“, meint der Oberbürgermeister.

Auch Feuerwehr rückt nicht mehr komplett aus

Neben der Stadtverwaltung wurde auch der Technische Service in zwei Gruppen eingeteilt, die zu unterschiedlichen Zeiten arbeiten. Auch bei der Feuerwehr seien Maßnahmen getroffen worden, so Bergner. „Es rücken bei Einsätzen nicht mehr alle Kameradinnen und Kameraden aus.“ Die Maßnahmen seien eine große Umstellung. „Für alle“, meint Bergner. „Aber wir haben keine Wahl. Alles, was wir tun, ist wichtig, um die weitere Ausbreitung der Corona-Pandemie einzudämmen.“

Von Linda Polenz