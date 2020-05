So bereiten sich Leipzigs Museen auf den Neustart vor

Leipzig

Das Zusammenspiel von Verhüllung und Enthüllung begleitet die Kunst und ihre Geschichte seit jeher. Anekdotische Berühmtheit erlangte Zeuxis von Heraklia, der nach antiker Überlieferung im Wettstreit einen Vorhang so realistisch gemalt haben soll, dass sein Widersacher Parrhasios ihn beim Betrachten zur Seite schieben wollte. Und auch der verhüllte Reichstag des Künstlerehepaars Christo und Jeanne-Claude im Jahr 1995 gehört heute zu einem der berühmtesten Werke der Kunst im öffentlichen Raum in der deutschen Nachkriegsgeschichte.

Die Verhüllung – was Kunsthistoriker und Museumsmacher normalerweise ausstellen und erforschen, dürfte sich ihnen schon bald aus einer ganz neuen Perspektive präsentieren. Nämlich dann, wenn die Besucher der Leipziger Museen ab der kommenden Woche mit einen Mundschutz wieder in die Ausstellungshäuser strömen.

„Sitzen in den Startlöchern“

Ab dem 4. Mai ist es soweit. Dann dürfen in Sachsen auch wieder Museen, Ausstellungen, Galerien und Gedenkstätten für Besucher öffnen. Bereits am vergangenen Wochenende hatten die Ministerpräsidenten von Sachsen und Sachsen-Anhalt über ihre Wiedereröffnung beraten. Von dem Neustart profitiert auch das Stadtgeschichtliche Museum der Stadt Leipzig, das ab dem 7. Mai für Besucher wieder zugänglich sein wird. Der Grund: „Wir warten noch auf die neue Allgemeinverfügung von Land und Bund“, erklärt Pressesprecherin Katja Etzold. „Wir sitzen aber bereits in den Startlöchern und bereiten uns mit den entsprechenden Hygiene- und Schutzmaßnahmen auf die Eröffnung vor.“ Für den Fall, dass die neue Allgemeinverfügung des Freistaats Sachsen noch grundsätzliche Änderungen bereit hält, wolle man ausreichend Zeit haben, um sich vorzubereiten.

Direktor Anselm Hartinger vom Stadtgeschichtlichen Museum bei der Begutachtung von Ausstellungsstücken zur Corona-Krise. Quelle: André Kempner

So wie das Stadtgeschichtliche Museum verfahren auch die anderen vier städtischen Museen, darunter das Bildermuseum, Naturkundemuseum, Grassi und Schulmuseum. „Wir können erst ganz konkret werden, wenn wir den Text der neuen Allgemeinverfügung haben“, erklärt Tobias Kobe vom Kulturdezernat der Stadt Leipzig die Situation. „Die Museen müssen noch die Möglichkeit haben zu reagieren. Daher erst die Öffnung am 7. Mai.“

Leitfaden zur Orientierung

Und auch Katja Margarete Mieth, Direktorin der Sächsischen Landesstelle für Museumswesen erklärt: „Jedes Haus muss sein eigenes Hygienekonzept entwickeln.“ Zudem bräuchte die Beschaffung der nun nötigen Schutz- und Hygieneprodukte wie Schutzmasken und Desinfektionsmittel Zeit. „Da gibt es teilweise 14-tägige Lieferengpässe oder die Produkte werden zu Preisen angeboten, die man dem Steuerzahler nicht zumuten kann“, so Mieth. „Und selbstverständlich waren andere Einrichtungen wie Pflegeheime erst einmal vorrangig.“ Um die Arbeit jedoch zu erleichtern, hat die Landesstelle für Museumswesen einen Leitfaden herausgegeben, an dem sich die Museen orientieren können.

Sicher ist: Maskenpflicht für Mitarbeiter und Besucher, Abstandsmarkierungen, regelmäßige Reinigungen aller Oberflächen, eine reduzierte Besucherzahl und eine weitere Schließung der Café- und Restaurantangebote sind einige der Maßnahmen, auf die sich alle Museen einstellen müssen. Auch Führungen gelten vorerst als unwahrscheinlich.

Plakate wie dieses, die auf die Hygienebestimmungen verweisen, dürften die Besucher der Museen ab dem 4. Mai erwarten. Quelle: SKD/SLfM; Motive: vectorstock.com

Krise als historisches Ereignis

Nichtsdestotrotz sind in Häusern wie dem Stadtgeschichtlichen Museum die Vorbereitungsarbeiten in vollem Gange. „Wir denken über Besucherbeschränkungen nach und was das für unsere einzelnen Häuser bedeutet“, so Pressesprecherin Katja Etzold. Digitale Vermittlungsangebote seien zunächst am wahrscheinlichsten.

„Die Wochen der Schließung waren für uns eine große Herausforderung“, sagt der Direktor des Stadtgeschichtlichen Museums Anselm Hartinger. Die Zeit im besucherleeren Museum oder Homeoffice habe man jedoch dafür verwendet, die digitale Präsenz zu stärken. Und auch eine Sammlung mit Gegenständen aus der Corona-Krise habe man begonnen, die man dem Publikum zur Wiedereröffnung präsentieren möchte. Zudem können Gäste ihre eigenen Corona-Erinnerungsstücke beim Museum abgeben. „Das ist unsere Aufgabe“, so Hartinger. „Die Krise als historisches Ereignis und Zäsur zu begleiten.“

„Back to normal“?

Ein wenig anders sieht die Situation im Naturkundemuseum aus. „Bei uns ist die Situation so, dass wir durch unsere Brandschutzbestimmungen immer schon beschränkte Besucherzahlen hatten“, erzählt Direktor Ronny Maik Leder. „Bisher lag die Besucherzahl bei 50 Personen. Eigentlich eine unsägliche Situation. Jetzt werden wir sie noch mal um zehn Personen reduzieren.“ Was bisher also eher ein Ärgernis für das Museum war, spielt ihm nun in die Hände. Das Museum sieht sich jedenfalls gut aufgestellt für die neue Situation. Obendrein suche das Museum nach Wegen, die neue Situation spielerisch zu begleiten, um die negativen Energien der Krise, wie Leder es nennt, in positive Energien umzuwandeln. „Es wäre ein großer Fehler, diese sogenannte neue Normalität zu akzeptieren“, so Leder. Er hofft, dass sich Wege finden lassen, die ein „back to normal“ ermöglichen.

In der Galerie für zeitgenössische Kunst (GfzK) laufen die Aufbauarbeiten auf Hochtouren. Quelle: André Kempner

Wiedereröffnung als Lernprozess

Insgesamt 30 Personen dürfen sich ab Donnerstag in den Räumen der Galerie für zeitgenössische Kunstt (GfzK) aufhalten. 15 Personen in der Villa und nochmals 15 Personen im Neubau. „Wir mussten erst einmal umdenken und überlegen, auf was wir achten müssen“, erzählt Pressesprecherin Beatrice Di Buduo von den Herausforderungen der Wiedereröffnung. In gewisser Weise sei die Situation auch ein Lernprozess. „Auf manche Dinge werden wir erst aufmerksam werden, wenn wir wieder geöffnet haben. Wir machen alles, was man auch aus anderen Bereichen kennt und hoffen, dass die Besucher wieder Lust haben, ins Museum zu kommen.“

Die Direktorin Franciska Zolyóm jedenfalls freut sich, die Räume der GfzK wieder präsentieren zu können. „Während der Schließzeit haben wir verstärkt mit einzelnen Besucher*innen kommuniziert“, resümiert Zolyóm die Zeit der Schließung. „Es gab viele Anrufe und E-Mails. Was wir dabei über individuelle Bedürfnisse erfahren haben, können wir in die künftige Arbeit einfließen lassen.“ Auch den Bereich der digitalen Kommunikation wolle man zukünftig vielseitiger nutzen. „Eins ist klar geworden: Kommunikation und Verbundenheit sind wichtig. Wir freuen uns darauf, den Raum dafür wieder schaffen zu können.“

Eine neue Spuckschutzvorrichtung an der Kasse des Grassi-Museums. Quelle: André Kempner

Hoffnung auf mündige Besucher

Auch das Grassi-Museum setzt auf einen Lernprozess. „Jedes Haus hat seine eigenen Spezifika, die zu beachten sind, um die allgemeinen Regelungen angemessen umzusetzen“, erläutert Dr. Olaf Thormann, Direktor des Grassi-Museums für Angewandte Kunst. Die Vorbereitungen bräuchten eine gewisse Zeit für die Umsetzung, aber der Direktor ist zuversichtlich, „dass wir das bis zum Donnerstag in den Griff bekommen.“ Dabei vertraut Thormann auch auf seine Besucher. „Einige Sachen werden da auch learning by doing sein. Aber wir haben mündige Besucher“, ist sich Thormann sicher. Für die Museen sei es wichtig, jetzt ein Zeichen zu setzen und präsent zu sein.

Vom Digitalen zurück ins Analoge

Bereits am Montag will das Panometer wiedereröffnen. Ausstellungsleiter Dominic Bolender freut sich, dass es nach siebenwöchiger Pause endlich wieder losgehen kann. „Nach den letzten Wochen mit Homeschooling und Homeoffice kann das Panorama sicherlich eine Abwechslung für Familien und Einzelbesucher darstellen.“

Weitere Information zur Wiedereröffnung der Museen will das Sächsische Staatsministerium für Kultur und Tourismus am Montag bekannt geben.

Wer öffnet wann? Museumseröffnungen ab 4. MaiPanometer, Richard-Lehmann-Straße 114 Museumseröffnungen ab 5. MaiÄgyptisches Museum, Goethestraße 2 Museumeröffnungen ab 7. MaiMuseum der bildenden Künste, Katharinenstraße 10Stadtgeschichtliches Museum, Böttchergäßchen 3Naturkundemuseum, Lortzingerstraße 3Grassimuseum für angewandte Kunst, Johannisplatz 5-11Schulmuseum, Goerdelerring 20

